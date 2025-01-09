Блинкен ответил на угрозы Турции начать военную операцию в Сирии
Новый конфликт не в интересах Сирии, и США работают над тем, чтобы его не допустить, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе совместной с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро пресс-конференции.
Так он прокомментировал угрозы Турции начать военную операцию против отрядов народной самообороны «Рабочей партии Курдистана» (РПК) и близких к ним курдских отрядов самообороны в Сирии (YPG).
«Мы очень тесно сотрудничаем с нашим союзником, нашим партнером в Турции, у которой, конечно, есть вполне обоснованные опасения по поводу РПК и терроризма», — сказал Блинкен.
Он отметил, что США прилагают усилия, чтобы «разрешить многие из опасений» турецкой стороны. По словам госсекретаря, это «процесс, который займет некоторое время».
«То, что глубоко не в интересах всего позитивного, что мы видим в Сирии, — это конфликт. И мы очень много работали, чтобы этого не произошло; мы продолжим это делать», — сказал он.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании кабинета министров страны, заявил, что в Анкаре «не согласны с распадом Сирии и ухудшением ее унитарной структуры» и турецкие войска «могут прийти внезапно однажды ночью». Газета Hürriyet отмечала, что в речах турецкого лидера содержится угроза начать совместную операцию с нынешними сирийскими властями против активизировавшихся в Сирии курдских отрядов в том случае, если последние не сложат оружие.
Газета писала, что адресатом этого послания были западные страны, пытающиеся защитить РПК-YPG. По ее данным, ни Анкара, ни установившаяся после свержения бывшего президента Башара Асада сирийская администрация не желают присутствия курдских отрядов в Сирии.
Турция рассматривает курдскую автономию в качестве террористической организации. Анкара опасается, что самоуправление курдов в Сирии может усилить сепаратистское движение курдов на турецкой территории.
Во время событий «арабской весны» США тесно сотрудничали с курдами в борьбе против ИГ (признанная террористической и запрещенная в России группировка «Исламское государство»), а после заявленной победы над группировкой войска сохранили присутствие в нефтеносных регионах под контролем курдских Сирийских демократических сил.
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