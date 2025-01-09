ТАСС узнал об изъятии биткоинов осужденного за рекордную взятку

Биткоины на сумму более 1 млрд руб. начали изымать в пользу государства у бывшего следователя Следственного комитета Марата Тамбиева, осужденного по делу о взятке на 16 лет заключения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Приставы обращают в доход государства биткоины, которые содержатся на аппаратном криптокошельке Ledger Nano X.

Экс-следователя задержали весной 2022 года. Тамбиев был начальником следственного отдела СК по Тверскому району Москвы. По версии следствия, взятку он получил от хакеров из группировки Infraud Organization за процессуальные решения, в том числе по их уголовному делу.

В октябре 2024 года Тамбиеву вынесли приговор: его лишили звания майора юстиции и приговорили к сроку 16 лет колонии, а также штрафу 500 млн руб. Суд установил, что он получил взятку в размере 2718 биткоинов (на тот момент 7,3 млрд руб.). Эта взятка стала крупнейшей в истории современной России.

В ноябре стало известно, что Генпрокуратура подала иск и потребовала изъять у бывшего следователя имущество. «Ведомости» сообщали, что прокуратура намерена конфисковать у Тамбиева квартиру, два машино-места, два нежилых помещения в Подмосковье, а также мотоциклы Ducati Diavel и Honda. Помимо прочего, с него хотят взыскать в пользу государства 16 млн руб. в качестве эквивалентной стоимости имущества, законность приобретения которого не была доказана, — квартиры в Черкесске, автомобилей Audi Q7 и Porsche Macan S.

Также, по данным издания, Генпрокуратура потребовала наложить арест на банковские счета, квартиру и два нежилых помещения Тамбиева в Москве и квартиру и четыре нежилых помещения его двоюродного дяди в Подмосковье. ТАСС пишет, что имущество экс-следователя было арестовано в рамках исполнительного производства, открытого в декабре.