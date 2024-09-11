Обвиняемый за взятку в биткоинах следователь попросил лишить его звания

Марат Тамбиев (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Бывший следователь Марат Тамбиев, которого обвиняют в получении крупнейшей в истории России взятки, попросил суд лишить его звания «майор юстиции», передает «РИА Новости».

Заседание по делу Тамбиева проходит в Балашихинском городском суде Московской области.

«Я прошу меня лишить звания. Я надеюсь, что меня лишат этого звания, и за 30 месяцев я искупил это клеймо, потому что в одном ряду с этими людьми я не хочу стоять», — сказал обвиняемый.

Гособвинитель запросила для него 20 лет колонии строгого режима, штраф в 500 млн руб. и запрет занимать должности в госорганах на 15 лет. Тамбиев, выступая в суде, заявил, что его «заставляют доказывать то, чего не было».

Ранее Тамбиев возглавлял следственный отдел СК по Тверскому району Москвы. Его и 27-летнего лейтенанта Кристину Ляховенко, которую считают сообщницей Тамбиева, обвиняют в десяти эпизодах получения взяток в размере более $1,5 млн и 2718 биткоинов (7,3 млрд руб.).

По данным СК, следователи получали взятки от хакеров из группировки Infraud Organization, которые продавали данные иностранцев в даркнете через их адвоката Романа Мейера (он оформил явку с повинной и дал показания против Тамбиева). В обмен следователи препятствовали развитию уголовных дел или способствовали смягчению мер пресечения. Адвокат забирал часть полученных от хакеров для дачи взятки средств себе.

Тамбиева обвиняют в десяти эпизодах взяток (ч. 6 ст. 290 УК), четырех приготовлениях к получению взятки (ч. 1 ст. 30 ч. 6 ст. 290 УК), а также превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК).