На севере Москвы загорелось строение, примыкающее к автомойке

На севере Москвы загорелось строение, примыкающее к автомойке, сообщает МЧС в телеграм-канале.

Пожар произошел в одноэтажной металлической постройке на Коровинском шоссе. Площадь возгорания составляет 400 кв. м, огонь тушат 37 пожарных и 10 единиц техники.

Вечером накануне пожар произошел в поселке Сокол, который также расположен на севере Москвы. Там загорелось реконструируемое здание, соединяющееся с домом, в котором расположена организация Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (церковь мормонов).

Площадь пожара составила 300 квадратов, его удалось потушить спустя примерно 2,5 ч.