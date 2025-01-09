На севере Москвы загорелось строение, примыкающее к автомойке
На севере Москвы загорелось строение, примыкающее к автомойке, сообщает МЧС в телеграм-канале.
Пожар произошел в одноэтажной металлической постройке на Коровинском шоссе. Площадь возгорания составляет 400 кв. м, огонь тушат 37 пожарных и 10 единиц техники.
Вечером накануне пожар произошел в поселке Сокол, который также расположен на севере Москвы. Там загорелось реконструируемое здание, соединяющееся с домом, в котором расположена организация Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (церковь мормонов).
Площадь пожара составила 300 квадратов, его удалось потушить спустя примерно 2,5 ч.
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