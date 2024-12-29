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В Краснодарском крае загорелась овощебаза на 1,4 тыс. кв. м

В Краснодарском крае загорелась овощебаза на 1,4 тыс. кв. м
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В поселке Агроном Краснодарского края горит овощебаза, сообщило ГУ МЧС по региону. Изначально сообщалось, что площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м, однако позже она выросла до 1,4 тыс. кв. м.

К месту ЧП направлен пожарный поезд. МЧС задействовало для тушения пожара 54 специалиста и 16 единиц техники.

В октябре склады загорелись в поселке Октябрьский Ейского района Краснодарского края. Огонь удалось локализовать на площади 1,6 тыс. кв. м. Никто не пострадал.

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Краснодарский край овощебаза пожар Кубань
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