В Краснодарском крае загорелась овощебаза на 1,4 тыс. кв. м
В поселке Агроном Краснодарского края горит овощебаза, сообщило ГУ МЧС по региону. Изначально сообщалось, что площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м, однако позже она выросла до 1,4 тыс. кв. м.
К месту ЧП направлен пожарный поезд. МЧС задействовало для тушения пожара 54 специалиста и 16 единиц техники.
В октябре склады загорелись в поселке Октябрьский Ейского района Краснодарского края. Огонь удалось локализовать на площади 1,6 тыс. кв. м. Никто не пострадал.
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