В Пентагоне анонсировали «значительный» пакет помощи Украине
США анонсируют «значительный» пакет помощи Украине, который станет последним при нынешней американской администрации, заявил высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге.
«Будет анонсирован значительный пакет», — сказал он.
При этом чиновник отметил, что в пакет помощи не войдут все средства, оставшиеся от суммы, выделенной в рамках Presidential Drawdown Authority (PDA, президентские поручения по изъятию средств из запасов). Как указывало AP, от PDA у администрации нынешнего президента Джо Байдена осталось около $4 млрд. По словам представителя американского Минобороны, после ухода Байдена у США будет «более пары миллиардов долларов для будущего использования».
Кроме того, как заявил представитель американского Минобороны, США планируют выделить средства и по программе Ukraine Security Assistance Initiative (USAI, Инициатива содействия безопасности Украины).
В четверг, 9 января, глава Пентагона Ллойд Остин созовет последнюю перед его уходом встречу контактной группы по поддержке Украины (UDCG) на авиабазе Рамштайн в Германии. AP пишет, что на этой встрече и будет объявлено о новом пакете помощи.
Срок полномочий Байдена истекает 20 января, в этот день должна состояться инаугурация избранного президента США Дональда Трампа, который неоднократно критиковал высокие расходы нынешней администрации страны на поставки оружия Украине. Как писала The Washington Post (WP) в конце декабря, Трамп дал понять европейским странам, что при нем Вашингтон планирует сократить помощь Киеву.
Россия осуждает поставки оружия Украине. В Кремле полагают, что это затянет конфликт и не изменит его исхода. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва не испытывает иллюзий «относительно перспектив легкого урегулирования украинского кризиса» с приходом к власти в США Трампа.
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