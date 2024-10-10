В Москве загорелся «дом-корабль»

В 14-тиэтажном доме на Большой Тульской улице загорелась квартира на шестом этаже, информации о пострадавших пока нет. Площадь пожара составила 40 кв. м

В многоэтажке на юге Москвы, известной как «дом-корабль», произошел крупный пожар, сообщают телеканал РЕН ТВ со ссылкой на свой источник и телеграм-канал SHOT.

Пожар произошел на верхнем этаже дома по адресу ул. Большая Тульская, д. 2. По сведениям РЕН ТВ, задымлен шестой этаж. Позднее МЧС подтвердило факт возгорания на Большой Тульской улице в квартире на шестом этаже, не уточнив, о каком доме идет речь.



Пожар начался около 04:00 мск, пишет SHOT. Информации о пострадавших, предварительно, нет. Как сообщил РЕН ТВ источник, из дома эвакуируют людей.

Площадь пожара составила 40 кв. м, уточнили в МЧС. Возгорание тушили 47 спасателей и 15 единиц техники.

«Дом-корабль» — это 14-этажный жилой дом на юге Москвы, известный своей формой и большими размерами (длина здания составляет 400 м). Также известен под другими названиями, например как «Титаник», «Дом атомщиков», «Дом холостяка» и «Лежачий небоскреб». Здание построено по проекту архитекторов Владимира Бабада и Всеволода Воскресенского Министерством атомной промышленности СССР в 1970-1980-х годах. Тогда квартиры в нем получали неженатые работники ведомства. В доме девять подъездов и 980 квартир.

«Дом-корабль» уже горел в январе 2024 года: тогда возгорание произошло на 11-м этаже здания. Жителей эвакуировали, поблизости частично перекрывали движение машин.