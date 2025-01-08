В МИД Венгрии сочли неприемлемым прекращение Киевом транзита газа

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Решение Украины остановить транзит российского газа в Европу является неприемлемым, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщает венгерский телеканал ATV.

По мнению дипломата, этот шаг противоречит стремлению Киева вступить в Евросоюз. Сийярто отметил, что у Украины в отношениях с европейскими партнерами «есть права и обязанности». Глава венгерского МИДа также напомнил, что решение о присоединении к Евросоюзу страны должны принимать единогласно.

«Никто не может повлиять на это извне. Никто не имеет права навязывать другой стране более дорогие и неопределенные закупки энергоносителей», — заявил глава ведомства.

Каждая европейская страна самостоятельно решает, где закупает энергоносители, добавил дипломат. Желающая стать членом Евросоюза Украина должна «вносить вклад в энергетическую безопасность ЕС, обеспечивая безопасность транспортных маршрутов», уточнил министр.

Кроме того, Сийярто назвал агрессивной реакцию МИД Украины на новости о росте цен на природный газ в Европе из-за прекращения транзита топлива по украинской территории.

31 декабря 2024 года истек пятилетний контракт на поставку российского газа через Украину в Западную и Центральную Европу. Как заявлял российский президент Владимир Путин, Киев отказался его продлевать, хотя получал по нему $700–800 млн в год.

В начале 2025-го премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что остановка транзита российского газа через Украину приведет к суровым последствиями для Европейского союза. На фоне холодной погоды Европа расходует запасы газа быстрее, чем в предыдущие семь лет, писало агентство Bloomberg. По мнению аналитиков, в европейских странах возрастает риск краткосрочного скачка цен.