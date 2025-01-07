В МИД Турции заявили, что название Сирии в новой конституции не изменят

Название Сирии в новой конституции останется прежним, заявил глава турецкого МИДа Хакан Фидан в эфире телеканала CNN Türk.

«Во время разговора с ним (с главой новой администрации в Дамаске Ахмедом аш-Шараа. — РБК) было затронуто следующее. Вопрос о новой конституции и выборах <...> государство будет называться Сирийской Арабской Республикой», — сказал он.

Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган выступил с обращением, в котором заявил, что планы новой администрации Сирии, в частности направленные на построение страны на основе территориальной целостности и единства, отвечают интересам Турции.

Он также пообещал предпринять «необходимые шаги» в случае возникновения риска распада Сирии.

В конце октября 2024 года сирийские повстанцы начали наступление в Сирии. В ночь на 8 декабря они захватили Дамаск. Бывший президент Башар Асад бежал из страны. Вместе с семьей он прилетел в Москву и получил в России убежище.

К власти пришла исламистская группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России). Главой оппозиционного «Правительства Спасения Сирии» стал Мухаммед аль-Башир, он будет возглавлять кабмин Сирии до 1 марта 2025 года.