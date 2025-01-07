 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Падение режима Асада ,  
0 

В МИД Турции заявили, что название Сирии в новой конституции не изменят

Глава МИД Турции Фидан: название Сирии в новой конституции останется прежним
Сюжет
Падение режима Асада

Название Сирии в новой конституции останется прежним, заявил глава турецкого МИДа Хакан Фидан в эфире телеканала CNN Türk.

«Во время разговора с ним (с главой новой администрации в Дамаске Ахмедом аш-Шараа. — РБК) было затронуто следующее. Вопрос о новой конституции и выборах <...> государство будет называться Сирийской Арабской Республикой», — сказал он.

WSJ узнала о выводе основных сил Ирана из Сирии после бегства Асада
Политика
Фото:Ali Haj Suleiman / Getty Images

Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган выступил с обращением, в котором заявил, что планы новой администрации Сирии, в частности направленные на построение страны на основе территориальной целостности и единства, отвечают интересам Турции.

Он также пообещал предпринять «необходимые шаги» в случае возникновения риска распада Сирии.

В конце октября 2024 года сирийские повстанцы начали наступление в Сирии. В ночь на 8 декабря они захватили Дамаск. Бывший президент Башар Асад бежал из страны. Вместе с семьей он прилетел в Москву и получил в России убежище.

К власти пришла исламистская группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России). Главой оппозиционного «Правительства Спасения Сирии» стал Мухаммед аль-Башир, он будет возглавлять кабмин Сирии до 1 марта 2025 года.

Читайте РБК в Telegram.

Как выглядит крупнейший в мире айсберг. Видео

Пентагон согласился предоставить льготы уволенным за ориентацию ветеранам

Какое авто можно купить за ₽500 тыс. Подборка

В Китае зафиксировали вспышку вируса. Уровень смертности достигает 43%

9 предметов времен СССР, которые используют в современных интерьерах

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Рождество в бокале. Подборка вин с ароматом зимних праздников

Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года

Герб Дании изменили после слов Трампа про Гренландию

Что будет с акциями «Сбера» в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Турция Сирия Конституция МИД
Материалы по теме
Эрдоган пообещал предотвратить распад Сирии «необходимыми шагами»
Политика
WSJ узнала о выводе основных сил Ирана из Сирии после бегства Асада
Политика
США сняли санкции с операций по энергоресурсам с новыми властями Сирии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
В Днепре мужчина ударил ножом сотрудника ТЦКПолитика, 23:04
Российский лыжник сменил спортивное гражданство на словенскоеСпорт, 22:54
Капризов вошел в первую символическую сборную «Миннесоты» в XXI векеСпорт, 22:52
В МИД Турции заявили, что название Сирии в новой конституции не изменятПолитика, 22:39
Yle узнал об отправке около 10 кораблей НАТО в Балтийское мореПолитика, 22:28
В Росреестре опровергли утечку данных из ЕГРНОбщество, 22:23
Трамп отказался гарантировать отказ от попытки забрать Панамский каналПолитика, 22:10
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Веретенников вошел в тренерский штаб клуба СлуцкогоСпорт, 21:35
Добро с кулаками. Киногерои от 90-х до наших днейРБК х Газпром-Медиа, 21:22
Трамп назвал возможной встречу с Путиным только после своей инаугурацииПолитика, 21:21
Трамп заявил о понимании чувств России, выступающей против Украины в НАТОПолитика, 21:18
Усика признали боксером года по версии WBCСпорт, 20:59
Властям Израиля посоветовали подготовиться к войне с ТурциейПолитика, 20:55
Более 700 сотрудников McDonald’s присоединились к иску о домогательствахОбщество, 20:50