В Стамбуле раскрыли банду мошенников, обманывавших туристов
Группу мошенников, которые крали деньги у туристов, задержали в Стамбуле, сообщает турецкое агентство Haber.
По его данным, водители такси и другие соучастники брали деньги у туристов, чтобы проверить их на фальшивость, а затем просто похищали эти средства. Злоумышленники действовали в районах Бейоглу, Шишли, Бакыркёе и Фатихе.
Генеральная прокуратура города задержала 30 подозреваемых. Во время операции был задержан также глава преступной организации Сафет. Правоохранительные органы при этом изъяли четыре пистолета, 60 патронов и одну мигалку.
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