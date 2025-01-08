В Стамбуле раскрыли банду мошенников, обманывавших туристов

Группу мошенников, которые крали деньги у туристов, задержали в Стамбуле, сообщает турецкое агентство Haber.

По его данным, водители такси и другие соучастники брали деньги у туристов, чтобы проверить их на фальшивость, а затем просто похищали эти средства. Злоумышленники действовали в районах Бейоглу, Шишли, Бакыркёе и Фатихе.

Генеральная прокуратура города задержала 30 подозреваемых. Во время операции был задержан также глава преступной организации Сафет. Правоохранительные органы при этом изъяли четыре пистолета, 60 патронов и одну мигалку.