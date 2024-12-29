В Египте при нападении акулы погиб турист

Еще один путешественник получил травмы в результате инцидента. Пляж, на котором находились пострадавшие, закроют на двое суток. Консульство заявило, что среди пострадавших россиян нет

Фото: AIC / imagebroker.com / Global Look Press

На пляже курортного города Марса-Алам на востоке Египта акула напала на туристов, сообщила пресс-служба Министерства окружающей среды страны в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией на территории России и запрещена).

В результате один из отдыхавших погиб, еще один получил ранения. Пострадавшего доставили в больницу Порто-Галиб.

Ведомство сформировало комиссию для расследования произошедшего, разбирательство министерство ведет вместе с администрацией мухафазы Красное море. Нападение зафиксировали за пределами разрешенной для плавания зоны, отметили в ведомстве.

Территорию пляжа закрыли, купание запрещено в течение 48 часов с 30 декабря.

Министерство окружающей среды Египта не уточнило, откуда приехали погибший и раненый туристы. В генконсульстве в Хургаде сообщили, что россиян среди пострадавших не было. В ведомстве призвали путешественников из России «сохранять бдительность, строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание».

В сентябре 2023 года на пляже города Дахаб, расположенного в Южном Синае, акула напала на местную жительницу. Женщина получила травмы, но врачам удалось стабилизировать ее состояние. Другая туристка рассказала РБК, что ранее отдыхающие уже видели акулу, но ее так и не нашли, а власти заявили, что та неопасна.