 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

«Роскосмос» на Рождество показал Вифлеем на спутниковых снимках

Фото: roscosmos_gk / Telegram
Фото: roscosmos_gk / Telegram

«Роскосмос» опубликовал в своем телеграм-канале спутниковый снимок города Вифлеем, где, согласно Библии, родился Иисус Христос.

Снимок сделал спутник «Ресурс-П».

Вифлеем расположен на западном берегу реки Иордан, в области подконтрольной Палестинской национальной администрации.

Как в России встретили Рождество Христово. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Центром города является одна из главных христианских святынь — Базилика Рождества Христова, первый храм над местом рождения Иисуса Христа. Базилика была основана в IV веке, с того момента службы здесь почти не прекращались, отметили в «Роскосмосе».

Рублев в шутку пожелал Медведеву встретить Рождество без настроения
Спорт
Даниил Медведев и Андрей Рублев (слева направо)

В центре Вифлеема расположена одна из главных христианских святынь — Базилика Рождества Христова, которая входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здание было впервые воздвигнуто в 339 г.н.э. Начиная со второго века это место почитается христианами как место рождения Иисуса Христа. Базилика была обновлена после пожара в VI веке, сохранить смогли только оригинальные мозаичные полы. Объект включает католические и православные, францисканские и армянские монастыри и церкви, а также колокольни, террасные сады и тропы паломников.

Внесенный в список Всемирного наследия в 2012 году объект был одновременно добавлен в список Всемирного наследия, находящегося под угрозой из-за неудовлетворительного состояния Базилики Рождества Христова. Однако в 2019 году было принято решение лишить его этого статуса, так как качество реставрации, выполненной в Базилике, было высоким.

Читайте РБК в Telegram.

Как выглядит крупнейший в мире айсберг. Видео

Пентагон согласился предоставить льготы уволенным за ориентацию ветеранам

Какое авто можно купить за ₽500 тыс. Подборка

В Китае зафиксировали вспышку вируса. Уровень смертности достигает 43%

9 предметов времен СССР, которые используют в современных интерьерах

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Рождество в бокале. Подборка вин с ароматом зимних праздников

Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года

Герб Дании изменили после слов Трампа про Гренландию

Что будет с акциями «Сбера» в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Иисус Христос спутник Рождество
Материалы по теме
Как в России встретили Рождество Христово. Фоторепортаж
Общество
Песков рассказал, как Путин встретит Рождество
Общество
Как католики и другие конфессии встретили Рождество. Фоторепортаж
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
Веретенников вошел в тренерский штаб клуба СлуцкогоСпорт, 21:35
Добро с кулаками. Киногерои от 90-х до наших днейРБК х Газпром-Медиа, 21:22
Трамп назвал возможной встречу с Путиным только после своей инаугурацииПолитика, 21:21
Трамп заявил о понимании чувств России, выступающей против Украины в НАТОПолитика, 21:18
Усика признали боксером года по версии WBCСпорт, 20:59
Властям Израиля посоветовали подготовиться к войне с ТурциейПолитика, 20:55
Более 700 сотрудников McDonald’s присоединились к иску о домогательствахОбщество, 20:50
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Трамп назвал ожидаемые сроки окончания конфликта на УкраинеПолитика, 20:48
От шелка до солнечных панелей: как Китай перепридумал свою экономикуРБК и ВТБ, 20:33
«Роскосмос» на Рождество показал Вифлеем на спутниковых снимкахОбщество, 20:18
СК завел дело после массовой драки в центре УфыОбщество, 19:55
ЦСКА проиграл минскому «Динамо» и потерпел третье поражение подряд в КХЛСпорт, 19:44
На побережье Евпатории выбросило мазут с затонувших танкеровОбщество, 19:41
«Локомотив» нанес клубу КХЛ пятое поражение подрядСпорт, 19:28