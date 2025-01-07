«Роскосмос» на Рождество показал Вифлеем на спутниковых снимках

Фото: roscosmos_gk / Telegram

«Роскосмос» опубликовал в своем телеграм-канале спутниковый снимок города Вифлеем, где, согласно Библии, родился Иисус Христос.

Снимок сделал спутник «Ресурс-П».

Вифлеем расположен на западном берегу реки Иордан, в области подконтрольной Палестинской национальной администрации.

Центром города является одна из главных христианских святынь — Базилика Рождества Христова, первый храм над местом рождения Иисуса Христа. Базилика была основана в IV веке, с того момента службы здесь почти не прекращались, отметили в «Роскосмосе».

В центре Вифлеема расположена одна из главных христианских святынь — Базилика Рождества Христова, которая входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здание было впервые воздвигнуто в 339 г.н.э. Начиная со второго века это место почитается христианами как место рождения Иисуса Христа. Базилика была обновлена после пожара в VI веке, сохранить смогли только оригинальные мозаичные полы. Объект включает католические и православные, францисканские и армянские монастыри и церкви, а также колокольни, террасные сады и тропы паломников.

Внесенный в список Всемирного наследия в 2012 году объект был одновременно добавлен в список Всемирного наследия, находящегося под угрозой из-за неудовлетворительного состояния Базилики Рождества Христова. Однако в 2019 году было принято решение лишить его этого статуса, так как качество реставрации, выполненной в Базилике, было высоким.