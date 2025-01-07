Как в России встретили Рождество Христово. Фоторепортаж

Президент Владимир посетил рождественское богослужение в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве. Он встретил праздник вместе с участниками боев на Украине, волонтерами и их семьями. После богослужения Путин приехал в храм Христа Спасителя, чтобы поздравить патриарха Кирилла.