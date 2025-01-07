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Общество ,  
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Как в России встретили Рождество Христово. Фоторепортаж

Православные в России встретили Рождество Христово
В ночь на 7 января православные россияне встретили Рождество. Как прошли богослужения по всей стране — в фоторепортаже РБК
Как в России встретили Рождество Христово. Фоторепортаж

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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