Как в России встретили Рождество Христово. Фоторепортаж
Ночное праздничное богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих молиться о прекращении вражды между народами «единой Святой Руси», а также не терять надежду и разделять добро с другими людьми.
Торжественные богослужения прошли более чем в 500 православных храмах Москвы и в десятках тысяч церквей Московского патриархата по всему миру.
Президент Владимир посетил рождественское богослужение в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве. Он встретил праздник вместе с участниками боев на Украине, волонтерами и их семьями. После богослужения Путин приехал в храм Христа Спасителя, чтобы поздравить патриарха Кирилла.
Верующие на православной рождественской литургии в кафедральном соборе в Омске.
Прихожане в Екатерининском кафедральном соборе в Краснодаре.
Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь в подмосковной Истре.
Вертеп во время праздничного богослужения в Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы.
Верующие во время Рождественского богослужения в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске.
Вечерняя рождественская служба в храме во имя Сретения Владимирской чудотворной иконы Пресвятыя Богородицы Русской православной старообрядческой церкви в Красноярске.
Прихожане во время праздничного богослужения в Преображенском кафедральном соборе в Белгороде. В прошлом году ночные рождественские службы в храмах города отменили из-за угрозы обстрелов со стороны Украины.
Отец Сергий во время праздничного богослужения в храме Святого Александра Невского в селе Троицкое Сахалинской области.
Прихожанин в Кафедральном соборе Равноапостольного князя Владимира в Сочи.
Рождественская литургия в Казанском соборе в Санкт-Петербурге.
Казанский собор, Санкт-Петербург.
Световая проекция на Никольском соборе в Санкт-Петербурге в канун Рождества.
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