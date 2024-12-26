Рублев в шутку пожелал Медведеву встретить Рождество без настроения
Вторая ракетка России Андрей Рублев принял участие в рождественской акции «Тайный Санта», организованной Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP), в которой ему предстояло поздравить соотечественника Даниила Медведева. Видеоролик опубликован на YouTube-канале ATP.
Рублев заявил, что ему даже не нужно подписывать Медведеву никаких открыток, потому что он и так знает, что хочет сказать. Он назвал его дорогим другом, а себя — Скруджем, и пожелал Медведеву встретить Рождество без праздничного настроения.
В акции также принял участие девятая ракетка мира австралиец Алекс де Минаур, который пожелал россиянину Карену Хачанову провести праздники с семьей и получить в подарок много игрушек для детей.
Рублев является крестным отцом дочери Медведева, теннисисты давно дружат. При этом в рамках турниров ATP Рублев проиграл Медведеву семь встреч из девяти.
В мировом рейтинге Медведев занимает пятое место, Рублев — восьмое.
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