Рублев в шутку пожелал Медведеву встретить Рождество без настроения

Андрей Рублев принял участие в акции «Тайный Санта» среди теннисистов и пошутил, что из вредности пожелает своему другу Даниилу Медведеву остаться без праздничного настроения

Даниил Медведев и Андрей Рублев (слева направо) (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Вторая ракетка России Андрей Рублев принял участие в рождественской акции «Тайный Санта», организованной Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP), в которой ему предстояло поздравить соотечественника Даниила Медведева. Видеоролик опубликован на YouTube-канале ATP.

Рублев заявил, что ему даже не нужно подписывать Медведеву никаких открыток, потому что он и так знает, что хочет сказать. Он назвал его дорогим другом, а себя — Скруджем, и пожелал Медведеву встретить Рождество без праздничного настроения.

В акции также принял участие девятая ракетка мира австралиец Алекс де Минаур, который пожелал россиянину Карену Хачанову провести праздники с семьей и получить в подарок много игрушек для детей.

Рублев является крестным отцом дочери Медведева, теннисисты давно дружат. При этом в рамках турниров ATP Рублев проиграл Медведеву семь встреч из девяти.

В мировом рейтинге Медведев занимает пятое место, Рублев — восьмое.