 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Рублев в шутку пожелал Медведеву встретить Рождество без настроения

Рублев в шутку пожелал Даниилу Медведеву встретить Рождество без настроения
Андрей Рублев принял участие в акции «Тайный Санта» среди теннисистов и пошутил, что из вредности пожелает своему другу Даниилу Медведеву остаться без праздничного настроения
Даниил Медведев и Андрей Рублев (слева направо)
Даниил Медведев и Андрей Рублев (слева направо) (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Вторая ракетка России Андрей Рублев принял участие в рождественской акции «Тайный Санта», организованной Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP), в которой ему предстояло поздравить соотечественника Даниила Медведева. Видеоролик опубликован на YouTube-канале ATP.

Рублев заявил, что ему даже не нужно подписывать Медведеву никаких открыток, потому что он и так знает, что хочет сказать. Он назвал его дорогим другом, а себя — Скруджем, и пожелал Медведеву встретить Рождество без праздничного настроения.

В акции также принял участие девятая ракетка мира австралиец Алекс де Минаур, который пожелал россиянину Карену Хачанову провести праздники с семьей и получить в подарок много игрушек для детей.

Андрей Рублев выиграл второй выставочный турнир за неделю
Спорт
Андрей Рублев

Рублев является крестным отцом дочери Медведева, теннисисты давно дружат. При этом в рамках турниров ATP Рублев проиграл Медведеву семь встреч из девяти.

В мировом рейтинге Медведев занимает пятое место, Рублев — восьмое.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Яшина снова объявили в розыск через четыре месяца после обмена

Президент РОАД заявил о риске массовых банкротств дилеров в 2025 году

Wildberries купит самый высокий небоскреб в Москве под штаб-квартиру

Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина

Собянин допустил включение в реновацию домов 60-70 годов постройки

Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

В России начались продажи нового флагманского седана Kia

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Акции крупных майнеров стали убыточными в 2024 году. Почему?

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
теннис Андрей Рублев Даниил Медведев
Даниил Медведев фото

Даниил Медведев

спортсмен, теннисист
11 февраля 1996 года
Материалы по теме
Рублев не вышел в полуфинал Итогового турнира АТР
Спорт
Даниил Медведев заявил, что страдал большую часть сезона
Спорт
Команда Андрея Рублева выиграла выставочный турнир World Tennis League
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 103,94 (-0,29) Инвестиции, 25 дек, 18:49 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 99,61 (-0,26) Инвестиции, 25 дек, 18:49
Россияне рассказали, что их больше всего раздражает в новогоднюю ночьLife, 15:42
В Севастополе и Таганроге объявили воздушную тревогуПолитика, 15:41
«Китайцы» без гарантии, Priora вместо Camry. Тренды «вторички» 2024 годаАвто, 15:36
Чем листинг токенов важен биржам и как они отбирают проектыКрипто, 15:35
В Казахстане блогера арестовали за съемку упавшего EmbraerОбщество, 15:30
Мантуров рассказал, сколько машин купили в России на льготные кредитыАвто, 15:30
Разработчик «Мира танков» приобрел офисное здание в центре ПетербургаБизнес, 15:28
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Цемент, песок и щебень: как сэкономить компании 20 лет развитияРБК и Альфа-Лизинг, 15:24
Движение по Босфору приостановили из-за поломки шедшего в Россию танкераОбщество, 15:22
Внебиржевые сделки с криптовалютой зашкаливают. Кто и что покупаетКрипто, 15:19
«Авангард» расторг контракт с основным вратаремСпорт, 15:17
Как участие в бизнес-сообществах помогает выходить на индийский рынокОтрасли, 15:10
Главе проекта «Архангел» пытались вручить заминированную рамку с грамотойПолитика, 15:06
Рублев в шутку пожелал Медведеву встретить Рождество без настроенияСпорт, 15:02