Летевший в Узбекистан Boeing сел в Москве из-за «индикации стабилизатора»
Самолет Utair, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Самарканд, приземлился во Внуково из-за сработавшей «индикации стабилизатора», сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.
Пилот решил посадить Boeing 737 «в интересах безопасности».
«С пассажирами и экипажем все в порядке. Для выполнения рейса уже готовится резервный борт», — заверила авиакомпания, уточнив, что посадка прошла штатно.
Ранее, 3 января, самолет «Уральских авиалиний» Airbus A321 экстренно сел в Египте сразу после вылета из-за отказа двигателя. Самолет должен был совершить полет из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург. На борту находились 243 человека, включая семь членов экипажа. Никто не пострадал.
В пресс-службе «Уральских авиалиний» сообщили, что причиной посадки в Египте стало срабатывание сигнализации о неисправности двигателя. Экипаж в целях обеспечения безопасности принял решение вернуться в аэропорт Египта и благополучно произвел посадку.
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