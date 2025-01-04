 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Росавиация расследует инцидент с A321 «Уральских авиалиний» в Египте

Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Комиссия Уральского МТУ Росавиации расследует инцидент, произошедший 3 января с самолетом «Уральских авиалиний» Airbus A321, который совершил экстренную посадку в Египте. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в Telegram.

Самолет должен был совершить полет из Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург. После взлета произошел отказ двигателя, из-за чего судно произвело экстренную посадку в аэропорту вылета.

На борту находились 243 человека, включая семь членов экипажа. Никто не пострадал.

Представитель Росавиации добавил, что расследование будет вестись в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими судами в России.

В Пресс-службе «Уральских авиалиний» сообщили, что причиной посадки в Египте стало срабатывание сигнализации о неисправности двигателя. Экипаж в целях обеспечения безопасности принял решение вернуться в аэропорт Египта и благополучно произвел посадку.

Для отправки рейса было подготовлено резервное судно.

Читайте РБК в Telegram.

На Украине резко упала доля готовых терпеть военные действия

Родри ответил Роналду на слова о незаслуженном «Золотом мяче»

В Госдепе допустили, что Киев обяжут не пытаться вернуть территории силой

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Тренды криптовалют и блокчейна в 2025 году. Что ждать от цифровых активов

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде

С 1 января выросли таможенные сборы на ввоз автомобилей

Что изменится в сфере финансов для россиян с 2025 года

Топ-7 лучших хетчбэков в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
самолет экстренная посадка Росавиация Уральские авиалинии Airbus Египет
Материалы по теме
«Уральские авиалинии» сообщили о гибели своего сотрудника под Актау
Общество
В «Уральских авиалиниях» назвали причину экстренной посадки в Египте
Общество
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Египте сразу после взлета
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
Как меняется стратегия цифровизации регионовОтрасли, 18:42
В Воронеже эвакуировали жителей трех домов после атаки БПЛАПолитика, 18:42
Как преодолеть языковой барьер для ведения бизнеса с ИндиейОтрасли, 18:39
Росавиация расследует инцидент с A321 «Уральских авиалиний» в ЕгиптеОбщество, 18:33
Победительницей новогодней лотереи оказалась домохозяйка из ХМАООбщество, 18:30
Чем интересен факторинг в условиях высоких процентных ставокОтрасли, 18:29
Полиция Дании расследует появление 20 дронов под КопенгагеномПолитика, 18:27
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Захарян впервые в сезоне попал в заявку «Реал Сосьедад»Спорт, 18:22
Evraz steel house — о том, как строительный рынок чувствует себя в кризисНедвижимость, 18:00
Что такое концепция Digital Employee Experience и почему она важнаОтрасли, 17:44
Мы открываем бизнес: как предприниматели работают в регионахТренды, 17:40
Российские теннисистки выиграли турнир WTA в Брисбене в парном разрядеСпорт, 17:20
Байден перед уходом наградил Боно, Месси, Сороса и Роберта КеннедиПолитика, 17:13
Минобороны сообщило об ударах по позициям ВСУ в Курской областиПолитика, 16:53