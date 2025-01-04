Росавиация расследует инцидент с A321 «Уральских авиалиний» в Египте
Комиссия Уральского МТУ Росавиации расследует инцидент, произошедший 3 января с самолетом «Уральских авиалиний» Airbus A321, который совершил экстренную посадку в Египте. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в Telegram.
Самолет должен был совершить полет из Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург. После взлета произошел отказ двигателя, из-за чего судно произвело экстренную посадку в аэропорту вылета.
На борту находились 243 человека, включая семь членов экипажа. Никто не пострадал.
Представитель Росавиации добавил, что расследование будет вестись в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими судами в России.
В Пресс-службе «Уральских авиалиний» сообщили, что причиной посадки в Египте стало срабатывание сигнализации о неисправности двигателя. Экипаж в целях обеспечения безопасности принял решение вернуться в аэропорт Египта и благополучно произвел посадку.
Для отправки рейса было подготовлено резервное судно.
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