Росавиация расследует инцидент с A321 «Уральских авиалиний» в Египте

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Комиссия Уральского МТУ Росавиации расследует инцидент, произошедший 3 января с самолетом «Уральских авиалиний» Airbus A321, который совершил экстренную посадку в Египте. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в Telegram.

Самолет должен был совершить полет из Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург. После взлета произошел отказ двигателя, из-за чего судно произвело экстренную посадку в аэропорту вылета.

На борту находились 243 человека, включая семь членов экипажа. Никто не пострадал.

Представитель Росавиации добавил, что расследование будет вестись в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими судами в России.

В Пресс-службе «Уральских авиалиний» сообщили, что причиной посадки в Египте стало срабатывание сигнализации о неисправности двигателя. Экипаж в целях обеспечения безопасности принял решение вернуться в аэропорт Египта и благополучно произвел посадку.

Для отправки рейса было подготовлено резервное судно.