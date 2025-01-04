Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Египте сразу после взлета

Самолет Airbus A-321 «Уральских авиалиний» экстренно сел в аэропорту египетского Шарм-эль-Шейха через десять минут после взлета из-за проблем с двигателем. Об этом сообщает пресс-служба Министерства гражданской авиации Египта в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В ведомстве отметили, что на борту находились 236 пассажиров, их доставили в зал международных вылетов. После экстренной посадки технические службы провели осмотр самолета для выявления причины неисправности и выполнения ремонтных работ.

В конце декабря в норвежском аэропорту Торп, расположенном близ города Саннефьорда, пассажирский лайнер KLM, следовавший из Осло в Амстердам, совершил экстренную посадку и выкатился за пределы полосы.

В авиакомпании сообщили, что решение об аварийной посадке было принято из-за «громкого шума» на борту. Пассажиры отмечали, что у самолета наблюдались проблемы с гидравликой, о чем им сообщили члены экипажа. Никто из 182 человек на борту не пострадал.