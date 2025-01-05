ВСУ попытались атаковать дронами вышку связи в Запорожской области
В селе Днепровка Запорожской области ВСУ пытались атаковать беспилотниками вышку сотовой связи, сообщил замгубернатора региона Антон Тицкий в телеграм-канале.
«Три беспилотника противник запустил по вышке сотовой связи, расположенной в селе Днепровка Каменско-Днепровского района. Один взорвался вблизи вышки, два сбиты. Отключения вышки не произошло», — рассказал замгубернатора.
Тицкий также сообщил, что утром дроном было атаковано здание Васильевской городской больницы. Еще один беспилотник сбили над территорией районной электроподстанции.
Также атака беспилотника была зафиксирована в Энергодаре вблизи Запорожской атомной электростанции, отметил Тицкий. В телеграм-канале ЗАЭС сообщалось, что она была нацелена на тренажерный центр станции. В результате никто не пострадал, разрушений также не было зафиксировано.
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