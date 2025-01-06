Медведев рассказал о пределах мести российского народа Зеленскому

Дмитрий Медведев (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Негативное отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и месть ему должны остаться с россиянами надолго, уверен зампред российского Совбеза, экс-президент России Дмитрий Медведев.

Ранее в интервью на Youtube американскому блогеру Лексу Фридману Зеленский (отвечая на вопрос, почему он не хочет отвечать на вопросы по-русски) заявил, что после своего обращения к российскому народу на русском языке не смог добиться никакой реакции. Поэтому, сказал украинский президент, он не уважает «ни руководителя сегодняшней России, ни этот народ».

Комментируя эти слова, Медведев на своей странице во «ВКонтакте» назвал Зеленского «зеленой тварью», которую «весь российский народ презирает». «И для нашего народа личная месть нынешнему нелегитимному главарю бандеровской Украины теперь не должна закончиться после его отстранения от должности», — написал Медведев.

Зампред Совбеза назвал Зеленского «существом без полномочий» и отметил, что тот отошел от всякой политкорректности по отношению к России. Медведев уточнил, что в российской риторике не было ненависти ко всему украинскому народу. По его словам, на бытовом уровне между украинцами и россиянами держалась идеология — «люди нам не враги».

В интервью американскому журналисту Зеленский накануне заявил о готовности хоть 25 января обсудить завершение конфликта с Россией. Он не исключил переговоры о прекращении огня с участием избранного президента США Дональда Трапмпа.

Владимир Зеленский ранее заявил, что мирное соглашение может быть достигнуто при предоставлении Украине гарантий безопасности, частичном членстве в НАТО для подконтрольных территорий и продолжении поставок западного оружия.

Россия, напротив, настаивает на других условиях: вывод украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, отказ Киева от претензий на занятые российскими военными территории, закрепление за Украиной нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса, демилитаризация страны и снятие санкций с России.

Владимир Путин в декабре заявил, что готов к переговорам с Украиной «без предварительных условий». Однако он подчеркнул, что диалог возможен только на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в конце 2022 года, и с учетом «реалий, сложившихся на земле».