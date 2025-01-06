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Сборная США выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею

Сборная США победила Финляндию и выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею
Финал проходил в Оттаве и завершился победой сборной США в овертайме со счетом 4:3. Американцы выиграли турнир второй год подряд

Сборная США победила в финале молодежного чемпионата мира по хоккею, обыграв Финляндию. Встреча в Оттаве завершилась со счетом 4:3.

Тедди Стига забил шайбу в овертайме и принес сборной США победу. В основное время у команды шайбы забросили Джеймс Хэгенс, Брендон Свобода и Коул Хатсон.

У финнов отличились Туомас Уронен, Ессе Киискинен и Эмиль Пиениниеми.

Американская сборная стала победителем турнира второй год подряд, в прошлом году она выиграла у Швеции. Всего эта победа стала седьмой для национальной команды США.

Канада вновь вылетела из полуфинала молодежного чемпионата мира по хоккею
Спорт

В ходе четвертьфинала чемпионата сборная Канады проиграла команде Чехии со счетом 3:4.

А в матче за третье место чехи победили команду Швеции по буллитам (3:2).

Сборные России и Белоруссии не участвовали в чемпионате из-за отстранения Международной федерацией хоккея (IIHF).

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Хоккей Чемпионат мира победа
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