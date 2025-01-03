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Канада вновь вылетела из полуфинала молодежного чемпионата мира по хоккею

Сборная Канады проиграла сборной Чехии на домашнем молодежном чемпионате мира по хоккею со счетом 3:4 и не прошла в полуфинал ЧМ. В прошлом году канадцы также уступили чехам в четверть финале

Сборная Канады проиграла команде Чехии в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею со счетом 3:4.

События проходят в канадской столице Оттаве.

Авторами голов в составе победителей стали Петр Сикора (1-я минута), Якуб Штанцль (13), Эдуард Шале (20) и Адам Ехо (60). У канадцев отличились Таннер Хоу (11), Портер Мартон (38) и Брэдли Надо (56).

Сборная Латвии вышла в плей-офф на молодежном чемпионате мира по хоккею
Спорт
Фото:Mathias Bergeld / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ранее 28 декабря канадцы проиграли команде Латвии со счетом 2:3 в серии буллитов в матче группового этапа, но вместе с ней вышли в плей-офф.

Сборная Канады второй год подряд вылетает на стадии четвертьфинала. На прошлом таком чемпионате канадцы также проиграли сборной Чехии.

Что касается чехов, то теперь им предстоит встретиться с командой США 4 января.

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Софья Полковникова
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