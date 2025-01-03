Главы МИД ФРГ и Франции прибыли с необъявленным визитом в Дамаск
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и ее французский коллега Жан-Ноэль Барро прибыли в Сирию с целью обсудить политические перспективы с новыми властями страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Германии.
Бербок и Баррот стали первыми министрами иностранных дел ЕС, которые посетили Сирию после свержения Башара Асада.
«Моя сегодняшняя поездка — вместе с моим французским коллегой и от имени ЕС — является четким сигналом сирийцам: политическое обновление между Европой и Сирией, между Германией и Сирией возможно. С этой протянутой рукой, но и с четкими ожиданиями от новых правителей мы сегодня отправляемся в Дамаск», — говорится в заявлении Бербок.
При этом «обновление» отношений глава МИД ФРГ обусловила действиями новых властей Сирии. По ее словам, они должны предоставить всем сирийцам, женщинам и мужчинам, независимо от этнической или религиозной принадлежности, «место в политическом процессе», а также обеспечить их права и защиту.
Бербок не стала скрывать, что в Европе скептически относятся к перспективам установления отношений с лидерами пришедшей к власти группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России).
В конце ноября сирийские повстанцы начали наступление в стране. В ночь на 8 декабря они заняли столицу Сирии Дамаск. Экс-президент страны Башар Асад бежал из страны. Он и члены его семьи прилетели в Москву, где получили убежище.
«Мы знаем, откуда идейно возникла ХТШ, что она делала в прошлом. Но мы также слышим и видим стремление к умеренности и взаимопониманию с другими важными игроками. Начало первых переговоров с Сирийскими демократическими силами, в которых доминируют курды, является важным признаком в этом направлении. Мы продолжим оценивать ХТШ по их действиям», — подчеркнула. она.
«Несмотря на весь наш скептицизм, мы не должны упускать шанс поддержать сирийский народ на этом важном перекрестке», — заключила Бербок.
Основные темы, которые планируют обсудить министры, включают:
- политический переход: обсуждение условий для инклюзивного политического процесса, который обеспечит участие всех групп населения, включая женщин и меньшинства;
- гуманитарную помощь: обсуждение гуманитарной ситуации и восстановления страны после длительного конфликта;
- безопасность: обсуждение вопросов безопасности и борьбы с терроризмом;
- восстановление отношений: условия для нормализации отношений Сирии с Европейским союзом и Германией.
29 декабря лидер ХТШ Ахмед аш-Шараа заявил, что новые власти Сирии не хотят вывода российского контингента с военных баз в Латакии и Тартусе, если пострадают отношения двух стран. Дамаск имеет стратегические интересы в отношениях с Москвой, подчеркнул он.
По его словам, «Россия является второй по мощи страной в мире и имеет огромное значение» для Сирии. Новые власти «в первую очередь заботятся об интересах сирийского народа и не хотят создавать проблемы и конфликты» с другими государствами, добавил аш-Шараа.
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