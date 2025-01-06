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В Британии предупредили о риске для миллионов из-за супербактерий

Бывший главный врач Англии предупредила о возможной смерти около 40 млн человек по всему миру в течение 25 лет из-за устойчивости к препаратам. Она пояснила, почему ситуация с новыми антибиотиками — «головная боль»
Фото: David McNew / Getty Image
Фото: David McNew / Getty Image

Смертность людей по всему миру от резистентности бактерий к антибиотикам будет возрастать с каждым годом и в ближайшие 25 лет может унести около 40 млн жизней, передает The Guardian слова бывшего главного санитарного врача Англии Салли Дэвис.

Супербактерии — вызывающие болезни микроорганизмы, которые со временем приобрели устойчивость к антибиотикам.

Дэвис предупреждает, что по мере распространения этих бактерий из-за резистентности людей к противомикробным препаратам станет опасным проведение различных операций на человеческом организме, в том числе проведение родов.

«Ежегодно из-за распространения устойчивости микроорганизмов умирает около миллиона человек, и эта цифра будет расти в течение следующих 25 лет. Это действительно страшно», — рассказала специалист.

ВОЗ объяснила риски приема антибиотиков «на всякий случай»
Общество
Фото:Christopher Furlong / Getty Images

По мере старения населения появляется все больше людей, живущих с хроническими заболеваниями, что делает их уязвимыми перед резистентностью к антибиотикам. На фоне этих угроз врачи стараются максимально ограничить назначение антибиотиков. Супербактерии эволюционируют также благодаря тому, что антибиотики используются для лечения и стимулирования роста скота. Возрастание устойчивости человеческого организма к антибиотикам создает необходимость в разработке новых противомикробных препаратов, что создает дополнительные проблемы, отмечает Дэвис.

Скорость, с которой растет уровень устойчивости бактерий к препаратам, говорит, что необходимо перестать злоупотреблять антибиотиками, подчеркивает Дэвис. Она отметила, что необходима разработка новых антибиотиков, но здесь возникает сложность: «У нас не было новых классов антибиотиков, которые вошли бы в повседневное использование с конца 80-х, и рыночная модель, которая бы способствовала созданию новых, сломана. Если вы разрабатываете новый антибиотик, кто-то может использовать его недельным курсом раз в год. В чем выгода от этого?»

«К примеру, лекарства от давления, которые нужно принимать каждый день, или лекарства от рака, которые нужно вводить месяцами, приносят фармацевтическим компаниям гораздо большую прибыль. Поэтому у них нет стимула пытаться разрабатывать новые антибиотики. Это настоящая головная боль», — пояснила ученый.

Ученые предупредили о риске инфекций из-за создания «зеркальных бактерий»
Политика
Фото:Florence Lo / Reuters

Лечение антибиотиками не по назначению врача создает угрозу развития устойчивости микроорганизмов к таким препаратам, предупреждала ВОЗ. Организация выяснила, что при лечении коронвируса больные по всему миру злоупотребляли антибиотиками: около 75% принимали такие лекарства «на всякий случай», хотя это требовалось только для 8%.

Все антибиотики бесполезны против вирусных болезней, в том числе COVID, их применяют против бактериальных инфекций и лишь по рецепту медицинского специалиста. Лечение антибиотиками не по назначению врача создает угрозу того, что микроорганизмы, живущие в полости рта или в кишечнике и также способные вызывать заболевания, станут устойчивыми к таким препаратам, объяснял РБК главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов.

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Валерия Ерлыкова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
антибиотики Великобритания болезни
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