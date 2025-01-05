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Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
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В Казахстане наградили специалистов, спасавших пассажиров самолета AZAL

В Казахстане наградили специалистов, спасавших пассажиров самолета AZAL в Актау
Сюжет
Катастрофа самолета Баку-Грозный

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz
Фото: gov.kz
Фото: gov.kz
Фото: gov.kz
Фото: gov.kz
Фото: gov.kz
Фото: gov.kz
Фото: gov.kz
Фото: gov.kz
Фото: gov.kz
Фото: gov.kz
Фото: gov.kz
Фото: gov.kz
Фото: gov.kz
Фото: gov.kz
Фото: gov.kz
Фото: gov.kz
Фото: gov.kz
Фото: gov.kz
Фото: gov.kz
Фото: gov.kz
Фото: gov.kz
Фото: gov.kz
Фото: gov.kz
Фото: gov.kz
Фото: gov.kz
Фото: gov.kz
Фото: gov.kz
Фото: gov.kz
Фото: gov.kz
Фото: gov.kz
Фото: gov.kz
Фото: gov.kz
Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

В Казахстане вручили госнаграды участвовавшим в спасении пассажиров самолета азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевшего крушение в казахстанском городе Актау в Мангистауской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Орденами и медалями награждены были в том числе сотрудники полиции, Минобороны, МЧС, медики, работники Мангистауской региональной электросетевой компании и международного аэропорта Актау, а также другие специалисты, принявшие участие в спасательной операции.

Указ о награждении ранее подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Награды вручил аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай.

«Наши спасатели, медики, полицейские действовали оперативно, слаженно, проявили профессионализм и гражданскую ответственность. <...> Благодаря такой самоотверженности наших граждан было спасено максимально возможное количество жизней», — заявил глава государства.

Алиев потребовал от России компенсаций из-за крушения самолета в Актау
Политика
Ильхам Алиев

Пассажирский самолет Embraer 190, летевший из Баку в Грозный, разбился 25 декабря. Из находившихся на борту 67 человек, в том числе пяти членов экипажа, 38 человек погибли, выжили 29. Среди пассажиров были 16 россиян, семь из них погибли. Девять выживших, в том числе одного ребенка, доставили на лечение в Москву.

Российский президент Владимир Путин извинился перед азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в связи с тем, что «трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России». Борт пытался приземлиться в Чечне, когда регион атаковали украинские беспилотники, работали системы ПВО, пояснил президент. Азербайджан потребовал от России «признать свою вину», наказать виновных и выплатить компенсации.

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Теги
Казахстан госнаграды МЧС медики полицейские Актау авиакатастрофа Азербайджан Россия
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