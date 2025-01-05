Шольц назвал ложью заявление депутата бундестага о его поездке в Москву
Немецкий канцлер Олаф Шольц назвал ложью заявление депутата бундестага от «Христианско-демократического союза» (ХДС) Родериха Кизеветтера о его планах отправиться в Россию. Его слова приводит Frankfurter Rundschau.
«Это ложное утверждение, так делать нельзя, это крайне непристойно, никаких доказательств этому нет», — заявил Шольц.
Кизеветтер ранее написал в социальной сети X, что «появляется все больше признаков» того, что канцлер поедет в Москву или встретится с президентом России Владимиром Путиным до 23 февраля.
ХДС, которая не входила в распавшуюся правящую коалицию (в нее входили Социал-демократическая партия Германии, к которой принадлежит канцлер, Свободная демократическая партия Германии и «Зеленые») не в первый раз распространяет информацию о предполагаемых планах канцлера отправиться в Москву. Так, в конце декабря Der Spiegel со ссылкой на источник в ХДС писал, что Шольц поедет в Россию, чтобы встретиться с Путиным. В Кремле эти данные опровергали как тогда, так и теперь.
23 февраля в Германии запланированы досрочные выборы.
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