Шольц назвал ложью заявление депутата бундестага о его поездке в Москву

Олаф Шольц (Фото: Annegret Hilse / Reuters)

Немецкий канцлер Олаф Шольц назвал ложью заявление депутата бундестага от «Христианско-демократического союза» (ХДС) Родериха Кизеветтера о его планах отправиться в Россию. Его слова приводит Frankfurter Rundschau.

«Это ложное утверждение, так делать нельзя, это крайне непристойно, никаких доказательств этому нет», — заявил Шольц.

Кизеветтер ранее написал в социальной сети X, что «появляется все больше признаков» того, что канцлер поедет в Москву или встретится с президентом России Владимиром Путиным до 23 февраля.

ХДС, которая не входила в распавшуюся правящую коалицию (в нее входили Социал-демократическая партия Германии, к которой принадлежит канцлер, Свободная демократическая партия Германии и «Зеленые») не в первый раз распространяет информацию о предполагаемых планах канцлера отправиться в Москву. Так, в конце декабря Der Spiegel со ссылкой на источник в ХДС писал, что Шольц поедет в Россию, чтобы встретиться с Путиным. В Кремле эти данные опровергали как тогда, так и теперь.

23 февраля в Германии запланированы досрочные выборы.