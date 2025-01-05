 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны отчиталось о поражении штурмовой группы ВСУ в Курской области

Минобороны: в Курской области нанесено поражение штурмовой группе ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные нанесли поражение штурмовой группе ВСУ, устроившей контратаку в Курской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Как уточнили в ведомстве, украинские военные предприняли попытку контратаки в районе хутора Бердин около 9:00 мск 5 января, пытаясь остановить наступление российских войск. В ответ артиллерия и авиация ВС России нанесли удар, в результате которого были уничтожены два танка, машина разграждения и семь боевых бронемашин ВСУ.

Минобороны также отчиталось о поражении на курском направлении формирований четырех механизированных и четырех десантно-штурмовых украинских бригад, а также бригады морской пехоты и пяти соединений теробороны.

Минобороны сообщило о попытке ВСУ контратаковать на курском направлении
Политика
Фото:Максим Кишка / Reuters

Бои в Курской области продолжаются с момента вторжения украинских подразделений на приграничные территории региона 6 августа 2024 года. Российское Минобороны регулярно отчитывается об ударах по позициям ВСУ в области.

Всего, по последним данным военного ведомства, Украина за время боевых действий на курском направлении потеряла свыше 49 тыс. бойцов.

Читайте РБК в Telegram.

В Севастополе объявили режим ЧС из-за мазута

Bloomberg узнал о плане Байдена частично запретить добычу нефти

Идеи для инвесторов на 2025 год: что будет с российским рынком

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Что будет с регулированием криптовалют и майнинга в России в 2025 году

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде

С 1 января выросли таможенные сборы на ввоз автомобилей

С января заработает ипотечный стандарт: какие кредиты станут недоступными

Российские теннисистки выиграли турнир WTA

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Минобороны Курская область штурмовики ВСУ
Материалы по теме
Хинштейн встретился с замглавы Минобороны Евкуровым в Курске
Политика
В Белгородской и Курской областях объявили ракетную опасность
Политика
Минобороны сообщило об ударах по позициям ВСУ в Курской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
Генераторы инвестиций: как GenAI-стартапы привлекают миллиардыТренды, 14:37
Китай нарастил экспорт пива в Россию и вошел в тройку главных поставщиковЭкономика, 14:37
Рублев и Хачанов проиграли в финале турнира в Гонконге в парахСпорт, 14:31
Как продвигать товары и услуги в мире победившего инфошумаТренды, 14:27
Минобороны отчиталось о поражении штурмовой группы ВСУ в Курской областиПолитика, 14:21
Строим счастье: как девелоперская компания заботится о сотрудникахНедвижимость, 14:19
Умер бывший премьер-министр Греции Костас СимитисПолитика, 14:17
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Месси не приехал на церемонию вручения медали от Байдена в Белом домеСпорт, 14:02
Минобороны сообщило о попытке ВСУ контратаковать на курском направленииПолитика, 13:53
Хинштейн встретился с замглавы Минобороны Евкуровым в КурскеПолитика, 13:45
В нескольких аэропортах Британии закрыли полосы из-за сильного снегопадаОбщество, 13:37
Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 годаСпорт, 13:35
В Карелии семь человек пострадали в ДТП с туристическим автобусомОбщество, 13:34
Концепция «лица»: почему в КНР важно следить за социальным капиталомОтрасли, 13:20