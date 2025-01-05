Минобороны отчиталось о поражении штурмовой группы ВСУ в Курской области

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Российские военные нанесли поражение штурмовой группе ВСУ, устроившей контратаку в Курской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Как уточнили в ведомстве, украинские военные предприняли попытку контратаки в районе хутора Бердин около 9:00 мск 5 января, пытаясь остановить наступление российских войск. В ответ артиллерия и авиация ВС России нанесли удар, в результате которого были уничтожены два танка, машина разграждения и семь боевых бронемашин ВСУ.

Минобороны также отчиталось о поражении на курском направлении формирований четырех механизированных и четырех десантно-штурмовых украинских бригад, а также бригады морской пехоты и пяти соединений теробороны.

Бои в Курской области продолжаются с момента вторжения украинских подразделений на приграничные территории региона 6 августа 2024 года. Российское Минобороны регулярно отчитывается об ударах по позициям ВСУ в области.

Всего, по последним данным военного ведомства, Украина за время боевых действий на курском направлении потеряла свыше 49 тыс. бойцов.