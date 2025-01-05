«РИА Новости» сообщило об осмотре СК тела погибшего в ДНР журналиста

Следователи проводят осмотр тела погибшего накануне в ДНР внештатного корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Дрон атаковал автомобиль с российскими журналистами на трассе Донецк — Горловка вечером 4 января. Корреспонденты ехали со съемок в последней и были вынуждены остановиться на трассе из-за пробитых колес, уточняли в Минцифры.

Помимо Мартемьянова в машине находились корреспонденты «РИА Новости» Максим Романенко и Михаил Кевхиев, а также сотрудники издания «Блокнот Донецк» Светлана Ларина и Изабелла Либерман. Они получили ссадины и контузии и были госпитализированы.

В октябре 2023 года Мартемьянов был одним из трех журналистов «Известий», пострадавших при обстреле Буденновского района Донецка. На тот момент он работал оператором.