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Военная операция на Украине ,  
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«РИА Новости» сообщило об осмотре СК тела погибшего в ДНР журналиста

«РИА Новости»: СК проводит осмотр тела погибшего в ДНР журналиста «Известий»
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Военная операция на Украине

Следователи проводят осмотр тела погибшего накануне в ДНР внештатного корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Дрон атаковал автомобиль с российскими журналистами на трассе Донецк — Горловка вечером 4 января. Корреспонденты ехали со съемок в последней и были вынуждены остановиться на трассе из-за пробитых колес, уточняли в Минцифры.

Помимо Мартемьянова в машине находились корреспонденты «РИА Новости» Максим Романенко и Михаил Кевхиев, а также сотрудники издания «Блокнот Донецк» Светлана Ларина и Изабелла Либерман. Они получили ссадины и контузии и были госпитализированы.

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В октябре 2023 года Мартемьянов был одним из трех журналистов «Известий», пострадавших при обстреле Буденновского района Донецка. На тот момент он работал оператором.

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ДНР журналисты следователи Известия
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