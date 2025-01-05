Пушилин выразил соболезнования после гибели журналиста «Известий»
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин выразил соболезнования близким и коллегам журналиста «Известий» Александра Мартемьянова, который погиб 4 января при атаке дрона.
«Искренние соболезнования родным и коллегам Александра», — написал Пушилин в своем телеграм-канале.
По его словам, Мартемьянов до конца выполнил свой гражданский и журналистский долг, он «всегда был на переднем крае».
4 января внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов, работавший оператором и уже получавший ранение в зоне боев, погиб в ДНР при ударе украинского беспилотника по автомобилю.
В машине ехали еще четверо журналистов — корреспонденты «РИА Новости» Максим Романенко и Михаил Кевхиев, а также сотрудники издания «Блокнот Донецк» Светлана Ларина и Изабелла Либерман. Их доставили в больницы, они легко ранены, сообщил Пушилин.
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