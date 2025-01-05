 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Екатеринбурге арестовали подростка, обвиняемого в подготовке теракта

Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на полтора месяца подростка, обвиняемого в подготовке теракта при помощи самодельной бомбы, сообщает «РИА Новости».

Его заключили под стражу до 21 февраля. Слушание проходило в закрытом режиме, представителей СМИ пустили лишь на оглашение постановления суда, отмечает агентство.

URA.RU пишет, что арестован был студент колледжа, который в ходе допроса признался в поджоге полицейской машины.

ФСБ сообщила о задержании четырех граждан России 2007 и 2008 годов рождения накануне, 4 января. По данным спецслужбы, они «разделяли идеи запрещенной на территории России террористической организации и планировали» теракт с использованием самодельного взрывного устройства в местах массового пребывания в Екатеринбурге. У задержанных подростков были изъяты компоненты самодельной бомбы, а также инструкции по изготовлению взрывных устройств.

ФСБ задержала четырех подростков по обвинению в подготовке теракта
Общество

Следственный комитет сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении двоих задержанных. По версии следствия, они приобрели компоненты для самодельной взрывчатки, после чего изготовили взрывное устройство и электродетонатор, которые «один из сообщников переносил в своем рюкзаке до момента задержания».

В Екатеринбурге арестовали подростка, обвиняемого в подготовке теракта
Video

На допросе один из подростков сообщил, что «в августе прошлого года стал приверженцем правых взглядов, подписался в Telegram на неонацистские каналы, после чего прочитал в этих же каналах, что надо совершать действия против полиции». По его словам, работая курьером, он заметил в одном из районов Екатеринбурга припаркованную полицейскую машину и решил ее поджечь. «Мы совершили поджог, я снимал видео поджога машины, после чего мы оттуда ушли», — рассказал задержанный.

По данным СК, речь идет о поджоге служебного автомобиля полиции, который был совершен в ночь на 22 декабря в районе автосервиса на улице Чапаева.

Подросток также добавил, что после поджога машины у него «появилась идея сделать взрывчатые вещества <...> и протестировать», и он попросил помощи у друга. Второй задержанный сообщил, что рассматривал, «какие могут быть цели, чтобы использовать взрывчатые вещества», которые они тестировали.

Читайте РБК в Telegram.

В Севастополе объявили режим ЧС из-за мазута

Bloomberg узнал о плане Байдена частично запретить добычу нефти

Идеи для инвесторов на 2025 год: что будет с российским рынком

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Что будет с регулированием криптовалют и майнинга в России в 2025 году

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде

С 1 января выросли таможенные сборы на ввоз автомобилей

С января заработает ипотечный стандарт: какие кредиты станут недоступными

Российские теннисистки выиграли турнир WTA

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Екатеринбург арест бомба суд подростки
Материалы по теме
ФСБ показала кадры допроса подростков, готовивших теракт в Екатеринбурге
Общество
В Краснодаре напавшего с ножом подростка выдворят вслед за родителями
Общество
В Ленобласти сообщили о подростках, поджигавших по указанию из-за рубежа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
СК завел дело после гибели в ДНР корреспондента «Известий» МартемьяноваПолитика, 12:55
«РИА Новости» сообщило об осмотре СК тела погибшего в ДНР журналистаПолитика, 12:49
Российский нападающий «Сан-Хосе» забросил дебютную шайбу за клуб в НХЛСпорт, 12:35
Где хранить елочные игрушки: 10 необычных идейНедвижимость, 12:29
В Екатеринбурге арестовали подростка, обвиняемого в подготовке терактаОбщество, 12:18
Выгодные траты: как банки стимулируют клиентов получать кешбэкОтрасли, 12:15
Женщины в промышленности: почему реальные истории работают лучше рекламыТренды, 12:14
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Истребители ВКС России сбили украинский МиГ-29Политика, 12:12
Экс-замглавы Генштаба — Героя Армении арестовали из-за КарабахаПолитика, 12:02
Почему взрослые по всему миру глупеют — The EconomistPro, 12:02
«Установка на Новый год»: как возникали новогодние традиции СССРОбщество, 12:00
Фокус на человека: что важно учесть при формировании бюджета регионаОтрасли, 11:51
Девять способов оплатить услуги ЖКХ. ИнструкцииНедвижимость, 11:38
Шопинг-стримы в Китае удивляют оборотами. Какие шансы у них в РоссииPro, 11:31