В Екатеринбурге арестовали подростка, обвиняемого в подготовке теракта

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на полтора месяца подростка, обвиняемого в подготовке теракта при помощи самодельной бомбы, сообщает «РИА Новости».

Его заключили под стражу до 21 февраля. Слушание проходило в закрытом режиме, представителей СМИ пустили лишь на оглашение постановления суда, отмечает агентство.

URA.RU пишет, что арестован был студент колледжа, который в ходе допроса признался в поджоге полицейской машины.

ФСБ сообщила о задержании четырех граждан России 2007 и 2008 годов рождения накануне, 4 января. По данным спецслужбы, они «разделяли идеи запрещенной на территории России террористической организации и планировали» теракт с использованием самодельного взрывного устройства в местах массового пребывания в Екатеринбурге. У задержанных подростков были изъяты компоненты самодельной бомбы, а также инструкции по изготовлению взрывных устройств.

Следственный комитет сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении двоих задержанных. По версии следствия, они приобрели компоненты для самодельной взрывчатки, после чего изготовили взрывное устройство и электродетонатор, которые «один из сообщников переносил в своем рюкзаке до момента задержания».

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На допросе один из подростков сообщил, что «в августе прошлого года стал приверженцем правых взглядов, подписался в Telegram на неонацистские каналы, после чего прочитал в этих же каналах, что надо совершать действия против полиции». По его словам, работая курьером, он заметил в одном из районов Екатеринбурга припаркованную полицейскую машину и решил ее поджечь. «Мы совершили поджог, я снимал видео поджога машины, после чего мы оттуда ушли», — рассказал задержанный.

По данным СК, речь идет о поджоге служебного автомобиля полиции, который был совершен в ночь на 22 декабря в районе автосервиса на улице Чапаева.

Подросток также добавил, что после поджога машины у него «появилась идея сделать взрывчатые вещества <...> и протестировать», и он попросил помощи у друга. Второй задержанный сообщил, что рассматривал, «какие могут быть цели, чтобы использовать взрывчатые вещества», которые они тестировали.