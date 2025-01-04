ФСБ показала кадры допроса подростков, готовивших теракт в Екатеринбурге
Федеральная служба безопасности показала кадры с двумя задержанными подростками, готовившими теракт в Екатеринбурге.
«В августе прошлого года стал приверженцем правых взглядов, подписался в Telegram на неонацистские каналы, после чего прочитал в этих же каналах, что надо совершать действия против полиции. Работая курьером, заметил в одном из районов города полицейскую машину, припаркованную у автосервиса, и появился умысел ее поджечь. Мы совершили поджог, я снимал видео поджога машины, после чего мы оттуда ушли. <...> После чего у меня появилась идея сделать взрывчатые вещества <...> и протестировать. Я попросил своего друга мне помочь», — рассказал один из задержанных на видео.
Второй подросток сказал, что рассматривал, «какие могут быть цели, чтобы использовать взрывчатые вещества», которые он тестировал с другим задержанным.
ФСБ задержала четырех подростков, 2007 и 2008 годов рождения, в Екатеринбурге и изъяла у них компоненты самодельного взрывного устройства, а также инструкции по изготовлению бомб.
Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении двоих задержанных. Их обвиняют в приготовлении к совершению террористического акта и незаконном изготовлении и ношении взрывчатых веществ.
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