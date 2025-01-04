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ФСБ задержала четырех подростков по обвинению в подготовке теракта

ФСБ обвинила четырех подростков в подготовке теракта в Екатеринбурге
По данным ФСБ, задержанные подростки планировали устроить взрыв в местах массового пребывания граждан в городе Екатеринбурге

ФСБ задержала четырех подростков по обвинению в подготовке теракта
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Федеральная служба безопасности объявила о задержании четверых подростков, которых обвиняют в подготовке теракта в Екатеринбурге.

«Задержаны четверо граждан России, 2007 и 2008 года рождения, разделяющих идеи запрещенной на территории России террористической организации и планировавших совершение террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства в местах массового пребывания граждан в городе Екатеринбурге», — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ (есть у РБК).

В ведомстве сообщили, что у задержанных изъяты компоненты самодельного взрывного устройства, а также инструкции по изготовлению бомба.

В свою очередь Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела, фигуранты которого — двое несовершеннолетних жителей Екатеринбурга 2007-го и 2008-го годов рождения — обвиняются в приготовлении к совершению террористического акта (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК), а также в незаконном изготовлении и ношении взрывчатых веществ (ч. 2 ст.223.1 УК и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК).

«По версии следствия, двое фигурантов приобрели компоненты для изготовления самодельного взрывного вещества, а затем самостоятельно изготовили самодельное взрывное устройство и электродетонатор, которые один из сообщников переносил в своем рюкзаке до момента задержания», — говорится в сообщении СК.

В ведомстве также добавили, что один из обвиняемых причастен к поджогу служебного автомобиля полиции, который произошел в Екатеринбурге 22 декабря 2024 года. По версии ФСБ к поджогу причастны двое задержанных.

В ближайшее время СК намерен обратиться в суд с ходатайством о заключении задержанных под стражу.

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Евгений Калюков Евгений Калюков
ФСБ Екатеринбург теракт подростки СКР
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