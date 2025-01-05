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Общество ,  
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В Апшеронске и двух поселках на Кубани пропал свет

Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Без электроэнергии остались Апшеронск, Кубанское сельское и Нефтегорское городское поселения в Краснодарском крае, сообщает оперштаб региона.

По его данным, на подстанции произошло аварийное отключение. «Предварительная причина аварии — короткое замыкание, сроки устранения уточняются», — рассказали в оперштабе.

Пять аварийных бригад занимаются ремонтными работами, готовится установка резервных источников питания.

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Общество
Фото:Jessica Lichetzki / dpa / Global Look Press

«На период восстановительных работ для обеспечения электроэнергией жителей и социально значимых объектов будут задействованы передвижные резервные источники электроснабжения. Электроснабжение части потребителей уже восстановили по резервным схемам», — уточнили позднее в оперштабе по поводу ситуации в Апшеронском районе.

В Апшеронске проживают 40,6 тыс. человек, в Нефтегорском городском поселении 7,8 тыс., в Кубанском сельском поселении — 7 тыс. человек.

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Апшеронск Краснодарский край Кубань электричество
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