В Апшеронске и двух поселках на Кубани пропал свет
Без электроэнергии остались Апшеронск, Кубанское сельское и Нефтегорское городское поселения в Краснодарском крае, сообщает оперштаб региона.
По его данным, на подстанции произошло аварийное отключение. «Предварительная причина аварии — короткое замыкание, сроки устранения уточняются», — рассказали в оперштабе.
Пять аварийных бригад занимаются ремонтными работами, готовится установка резервных источников питания.
«На период восстановительных работ для обеспечения электроэнергией жителей и социально значимых объектов будут задействованы передвижные резервные источники электроснабжения. Электроснабжение части потребителей уже восстановили по резервным схемам», — уточнили позднее в оперштабе по поводу ситуации в Апшеронском районе.
В Апшеронске проживают 40,6 тыс. человек, в Нефтегорском городском поселении 7,8 тыс., в Кубанском сельском поселении — 7 тыс. человек.
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