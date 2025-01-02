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Общество ,  
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В Новгородской области из-за непогоды 4,5 тыс. человек остались без света

Фото: Jessica Lichetzki / dpa / Global Look Press
Фото: Jessica Lichetzki / dpa / Global Look Press

Из-за неблагоприятной погоды в 15 муниципалитетах Новгородской области около 4,5 тыс. человек остались без электричества, сообщило издание «53 Новости».

Повреждение произошло на сетях Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад». В 12:00 без света остались 250 населенных пунктов, в которорых проживают 6,6 тыс. человек. Больше всего отключений было в Демянском, Крестецком и Марёвском округах.

«На 14:00 без электроэнергии оставались 212 населенных пунктов, в которых проживают 4,5 тыс. человек», — пишет издание.

На восстановлении электроснабжения работает 43 бригады. Они ликвидируют последствия непогоды — вырванные с корнями деревья и сломанные опоры ЛЭП.

Пять районов Амурской области остались без света из-за аварии на ТЭЦ
Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Жителей Новгородской и Псковской областей предупредили, что по правилам безопасности запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе восьми метров и пытаться восстановить электроснабжение самостоятельно. В двух регионах задействованы 145 бригад.

В декабре 2024 года пять районов Амурской области остались без света из-за аварии на ТЭЦ — Благовещенский, Бурейский, Ивановский, Константиновский и Тамбовский.

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Новгородская область отключение электричества непогода восстановительные работы
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