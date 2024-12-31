Иран подтвердил арест журналистки из Италии

Власти Ирана подтвердили, что в стране арестована журналистка из Италии Чечилия Сала. Об этом сообщило иранское агентство IRNA со ссылкой на департамент зарубежных СМИ Министерства культуры и исламской ориентации страны.

Девушку арестовали «за нарушение законов Исламской республики Иран», ей предоставлены помощь консула и телефонная связь со своей семьей, уточняет агентство.

Журналистка въехала в страну 13 декабря и была задержана 20 декабря.

Арест 29-летней журналистки мог стать зеркальным ответом Тегерана на недавний арест в Милане иранского гражданина Мохаммада Абедини по запросу Вашингтона, пишет La Repubblica со ссылкой на источник в Госдепартаменте США. По данным газеты, Сала прибыла в Иран 14 декабря и была задержана накануне вылета домой.

Абедини задержали 16 декабря. США подозревают его в поставке иранским властям деталей для беспилотников, что привело к гибели трех американских солдат в прошлом году.

19 декабря президент России Владимир Путин пообещал поговорить с экс-президентом Сирии Башаром Асадом о пропавшем 12 лет назад в Сирии американском журналисте Остине Тайсе. NBC сообщил, что его мать написала Путину письмо с просьбой помочь в поисках сына. Семья журналиста считает, что Тайса в 2012 году захватили сирийские правительственные войска, его могут держать в тюрьме недалеко от Дамаска.