Мэры крупнейших городов Молдавии потребовали компенсаций за рост тарифов
Мэры городов Кишинев и Бельцы в Молдавии потребовали у властей компенсации за увеличение тарифа на электроэнергию в связи с энергокризисом. Мэр столицы страны Иван Чебан заявил в своем телеграм-канале, что люди вынуждены экономить, чтобы ежемесячно оплачивать счета.
«Подорожало отопление, подорожало электричество, подорожал газ, дорожает уголь. После столь значительного повышения тарифов вырастут цены на все товары и услуги. <...> Предложение заключается в том, чтобы в настоящее время эти повышения покрывались за счет государственных средств, чтобы у конечных потребителей не было повышенных счетов в холодное время года, а в теплое время года, когда у людей нет счетов за отопление, эти расходы покрывались», — написал Чебан.
Он также предложил не отключать газ и электричество у тех граждан, у которых накопились долги по счетам.
«Требуем от правительства решительных мер по компенсации городу ущерба, допущенного в результате некомпетентной политики в области обеспечения энергетической безопасности страны», — написал глава города Бельцы в своем Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).
После прекращения транзита российского газа через Украину Молдавская ГРЭС перешла на уголь. По информации телеканала «Первый приднестровский», его хватит до 20 февраля.
Из-за снижения выработки электроэнергии на ГРЭС страна перешла на поставки электроэнергии из Румынии.
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