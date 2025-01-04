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Политика ,  
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Мэры крупнейших городов Молдавии потребовали компенсаций за рост тарифов

Кишинёв, Молдавия
Кишинёв, Молдавия (Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС)

Мэры городов Кишинев и Бельцы в Молдавии потребовали у властей компенсации за увеличение тарифа на электроэнергию в связи с энергокризисом. Мэр столицы страны Иван Чебан заявил в своем телеграм-канале, что люди вынуждены экономить, чтобы ежемесячно оплачивать счета.

«Подорожало отопление, подорожало электричество, подорожал газ, дорожает уголь. После столь значительного повышения тарифов вырастут цены на все товары и услуги. <...> Предложение заключается в том, чтобы в настоящее время эти повышения покрывались за счет государственных средств, чтобы у конечных потребителей не было повышенных счетов в холодное время года, а в теплое время года, когда у людей нет счетов за отопление, эти расходы покрывались», — написал Чебан.

Он также предложил не отключать газ и электричество у тех граждан, у которых накопились долги по счетам.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

«Требуем от правительства решительных мер по компенсации городу ущерба, допущенного в результате некомпетентной политики в области обеспечения энергетической безопасности страны», — написал глава города Бельцы в своем Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

После прекращения транзита российского газа через Украину Молдавская ГРЭС перешла на уголь. По информации телеканала «Первый приднестровский», его хватит до 20 февраля.

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