Пять человек пострадали в результате стрельбы в Вашингтоне

По меньшей мере пять человек пострадали в результате стрельбы на северо-востоке Вашингтона, сообщает пресс-служба полицейского управления округа Колумбия в соцсети Х.

По предварительной версии, стрельба в столице США произошла из-за спора. В ведомстве сообщили, что еще пострадали четверо мужчин и одна женщина, все они госпитализированы.

Ранее неизвестный открыл огонь возле ночного клуба Amazura в Куинсе на востоке Нью-Йорка, пострадали как минимум 10 человек. Их доставили в местные больницы. В розыск объявили серый автомобиль марки Infiniti, который скрылся с места преступления.