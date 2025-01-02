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Политика ,  
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Как выглядит место около клуба в Нью-Йорке, где открыли стрельбу

Полиция Нью-Йорка оцепила ночной клуб, где неизвестный открыл огонь по людям
Неизвестный этой ночью открыл огонь возле ночного клуба Amazura в Куинсе на востоке Нью-Йорка, пострадали как минимум 10 человек. В настоящее время территория оцеплена, полиция разыскивает серую Infiniti

Как выглядит место около клуба в Нью-Йорке, где открыли стрельбу
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О не менее 10 пострадавших в результате стрельбы ранее сообщали New York Post и ABC7. По словам источников NYP, пострадавшие были доставлены в местные больницы, включая Детский медицинский центр Коэна. В полиции не раскрыли точное количество пострадавших, но уточнили, что ни один из них не находится в критическом состоянии.

С начала года это уже третий инцидент с США, который можно квалифицировать как теракт. Так, 1 января в толпу в Новом Орлеане въехал неизвестный на пикапе, в результате погибли 15 человек и пострадали около 30. После наезда на толпу нападавший вышел из машины и открыл стрельбу, полиция убила его ответным огнем. Им оказался сторонник«Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) житель Техаса Шамсуд-Дин Джаббар.

Спустя сутки после теракта в Новом Орлеане электропикап Cybertruck взорвался возле входа в отель Trump International Hotel в Лас-Вегасе. В результате водитель погиб, семеро прохожих получили незначительные травмы.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Нью-Йорк стрельба ночной клуб пострадавшие
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