Трамп допустил «конец президентству в США» после решения суда о приговоре
Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал решение судьи штата Нью-Йорк Хуана Мерчана о назначении оглашения приговора по делу против него о фальсификации отчетности на 10 января перед инаугурацией, его слова приводит NBC News. Республиканец должен вступить в должность 20 января.
Трамп не исключил, что постановление судьи может «положить конец президентству в США в том виде, в котором мы его знаем». «Эта противозаконная политическая атака не что иное, как подстроенный фарс», — написал он в соцсети Truth Social.
Речь идет о приговоре по делу о фальсификации отчетности с целью сокрытия выплат за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс, с которой у Трампа якобы был роман. Из постановления судьи следует, что он не будет приговорен к тюремному заключению, ему также не будет назначен штраф или испытательный срок. В мае суд присяжных признал его виновным по 34 эпизодам этого дела. Вынесение приговора несколько раз откладывалось. Республиканец отрицает свою вину.
В ноябре, после победы Трампа на выборах, были прекращены два дела против него — они касались незаконного хранения секретных документов и вмешательства в выборы.
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