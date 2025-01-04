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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп допустил «конец президентству в США» после решения суда о приговоре

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал решение судьи штата Нью-Йорк Хуана Мерчана о назначении оглашения приговора по делу против него о фальсификации отчетности на 10 января перед инаугурацией, его слова приводит NBC News. Республиканец должен вступить в должность 20 января.

Трамп не исключил, что постановление судьи может «положить конец президентству в США в том виде, в котором мы его знаем». «Эта противозаконная политическая атака не что иное, как подстроенный фарс», — написал он в соцсети Truth Social.

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Политика

Речь идет о приговоре по делу о фальсификации отчетности с целью сокрытия выплат за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс, с которой у Трампа якобы был роман. Из постановления судьи следует, что он не будет приговорен к тюремному заключению, ему также не будет назначен штраф или испытательный срок. В мае суд присяжных признал его виновным по 34 эпизодам этого дела. Вынесение приговора несколько раз откладывалось. Республиканец отрицает свою вину.

В ноябре, после победы Трампа на выборах, были прекращены два дела против него — они касались незаконного хранения секретных документов и вмешательства в выборы.

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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