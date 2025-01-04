Суд вынесет приговор Трампу по делу порнозвезды за 10 дней до инаугурации
Судья штата Нью-Йорк Хуан Мерчан, председательствующий на суде над избранным президентом США Дональдом Трампом, постановил, что приговор по делу о фальсификации отчетности для сокрытия выплат за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс будет объявлен 10 января — за десять дней до инаугурации Трампа, сообщает AP.
Из постановления судьи следует, что избранный президент не будет приговорен к тюремному заключению, ему также не будет назначен штраф или испытательный срок. Мерчан разрешил Трампу присутствовать на оглашении приговора по видеосвязи, если тот пожелает.
«Не должно быть никаких приговоров, и президент Трамп продолжит бороться с этими мистификациями, пока они не будут прекращены», — заявил его представитель Стивен Чунг.
В мае Трамп был признан присяжными виновным по 34 эпизодам дела о подделке финансовых документов с целью скрыть выплату денег порноактрисе, с которой у него якобы был роман. Сам он отрицал свою вину, называя преследование «охотой на ведьм». Вынесение приговора несколько раз откладывалось.
По версии следствия, в 2006 году Трамп вступил в интимную связь с порноактрисой Стефани Клиффорд (псевдоним — Сторми Дэниелс), а спустя десять лет, в разгар своей первой президентской кампании, поручил своему адвокату Майклу Коэну подписать с женщиной соглашение о неразглашении. Взамен Дэниелс получила от юриста $130 тыс. В феврале 2017 года, после вступления в должность президента США, Трамп встретился с Коэном в Овальном кабинете и пообещал ему вернуть деньги. В общей сложности он перевел адвокату $420 тыс. (компенсация выплаты Дэниелс за соглашение, проценты и бонус), разбив их на 11 чеков, утверждает обвинение; транзакции были замаскированы под оплату компанией Trump Organization юридических услуг.
В ноябре, после победы республиканца на выборах, были прекращены два дела против него — о незаконном хранении секретных документов и вмешательстве в выборы.
Читайте РБК в Telegram.
На Украине резко упала доля готовых терпеть военные действия
Родри ответил Роналду на слова о незаслуженном «Золотом мяче»
В Госдепе допустили, что Киев обяжут не пытаться вернуть территории силой
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Тренды криптовалют и блокчейна в 2025 году. Что ждать от цифровых активов
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде
С 1 января выросли таможенные сборы на ввоз автомобилей
Что изменится в сфере финансов для россиян с 2025 года
Топ-7 лучших хетчбэков в России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов