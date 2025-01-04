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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Суд вынесет приговор Трампу по делу порнозвезды за 10 дней до инаугурации

Суд вынесет приговор Трампу по делу порнозвезды 10 января
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Приговор по делу о фальсификации отчетности для сокрытия выплат за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс будет объявлен 10 января. Избранному президенту не будет назначен тюремный срок, штраф или испытательный срок
Избранный президент США Дональд Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп (Фото: Eva Marie Uzcategui / Getty Images)

Судья штата Нью-Йорк Хуан Мерчан, председательствующий на суде над избранным президентом США Дональдом Трампом, постановил, что приговор по делу о фальсификации отчетности для сокрытия выплат за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс будет объявлен 10 января — за десять дней до инаугурации Трампа, сообщает AP.

Из постановления судьи следует, что избранный президент не будет приговорен к тюремному заключению, ему также не будет назначен штраф или испытательный срок. Мерчан разрешил Трампу присутствовать на оглашении приговора по видеосвязи, если тот пожелает.

«Не должно быть никаких приговоров, и президент Трамп продолжит бороться с этими мистификациями, пока они не будут прекращены», — заявил его представитель Стивен Чунг.

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Дональд Трамп

В мае Трамп был признан присяжными виновным по 34 эпизодам дела о подделке финансовых документов с целью скрыть выплату денег порноактрисе, с которой у него якобы был роман. Сам он отрицал свою вину, называя преследование «охотой на ведьм». Вынесение приговора несколько раз откладывалось.

По версии следствия, в 2006 году Трамп вступил в интимную связь с порноактрисой Стефани Клиффорд (псевдоним — Сторми Дэниелс), а спустя десять лет, в разгар своей первой президентской кампании, поручил своему адвокату Майклу Коэну подписать с женщиной соглашение о неразглашении. Взамен Дэниелс получила от юриста $130 тыс. В феврале 2017 года, после вступления в должность президента США, Трамп встретился с Коэном в Овальном кабинете и пообещал ему вернуть деньги. В общей сложности он перевел адвокату $420 тыс. (компенсация выплаты Дэниелс за соглашение, проценты и бонус), разбив их на 11 чеков, утверждает обвинение; транзакции были замаскированы под оплату компанией Trump Organization юридических услуг.

В ноябре, после победы республиканца на выборах, были прекращены два дела против него — о незаконном хранении секретных документов и вмешательстве в выборы.

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Елена Чернышова
Дональд Трамп уголовное дело приговор инаугурация
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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