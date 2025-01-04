Белый дом отказался изменять решение о флаге на инаугурации Трампа

Власти США не станут отменять решение о приспущенных флагах по случаю смерти 39-го президента Джимми Картера из-за инаугурации Дональда Трампа 20 января. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга.

«Нет», — ответила она на вопрос о позиции Белого дома по поводу отмены решения приспустить флаги.

Картер умер в воскресенье, 29 декабря, в своем доме в городе Плейнсе (штат Джорджия). Ему было 100 лет, он стал самым долгоживущим президентом в истории США. По случаю смерти президентов в Соединенных Штатах всегда приспускают флаги.

Ранее Трамп заявил, что на его инаугурации может быть приспущен флаг США. «Никто не хочет видеть этого и никакой американец не может быть счастлив по этому поводу. Посмотрим, как все получится», — написал он в соцсети Truth Social.