В Смоленской области начался пожар на нефтебазе из-за атаки дронов

Обломки одного из сбитых дронов упали на территории нефтебазы в Ярцевском районе, произошел разлив топлива и загорелись горюче-смазочные материалы, заявил губернатор. Угрозы жилым домам нет, последствия локализуют, заверил он

В результате атаки дронов на объект топливно-энергетического комплекса в Ярцевском районе Смоленской области произошли возгорания, сообщил глава района Роман Захаров в телеграм-канале.

«В настоящее время на месте происшествия работают расчеты МЧС и ликвидируют открытое пламя. Расследованием данной ситуации занимаются специальные службы и компетентные органы. Прошу всех сохранять спокойствие и не поддаваться панике, нахожусь на месте», — написал он.

В 4:26 мск губернатор Смоленской области Василий Анохин предупредил об опасности атаки дронов в регионе.

Позже Анохин сообщил, что пожар произошел на нефтебазе в Ярцевском районе после отражения атаки беспилотников. Предварительно, обломки одного из дронов упали на территории нефтебазы. «В результате произошел разлив топлива и началось возгорание горюче-смазочных материалов. В настоящее время спасательные службы осуществляют локализацию последствий. Угрозы жилым объектам нет», — заявил он.

В апреле в результате атаки дронов пожары произошли на нескольких объектах ТЭК Смоленской области. В ночь на 20 апреля Анохин сообщил о возгорании на объекте в Кардымовском районе. ПВО сбила дроны, но в результате падения обломков загорелась емкость с горюче-смазочными материалами, объяснил он. На каком именно объекте это произошло, Анохин не уточнил.

В ночь на 24 апреля пожары возникли на объектах ТЭК в Смоленском и Ярцевском районах. Захаров тогда уточнил, что возгорание возникло на объекте ТЭК в Ярцеве. В течение дня его ликвидировали, для этого было ограничено движение по улице Прохорова. Также в микрорайоне восстановили электроснабжение.