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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил об уничтожении нескольких воздушных целей

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Военная операция на Украине

Силы противовоздушной обороны уничтожили несколько воздушных целей над Прохоровским районом Белгородской области. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Глава региона отметил, что в селе Прелестное мужчина получил осколочное ранение в ногу, ему оказали помощь на месте. В селе были повреждены окна, фасад и забор частного дома, а также один автомобиль.

В поселке Прохоровка из-за повреждения линии электропередач на нескольких улицах временно отсутствует уличное освещение, добавил Гладков. В селе Михайловка в частном доме также был поврежден газопровод и забор.

«Информация о последствиях уточняется. Оперативные и аварийные службы приступят к работам в светлое время суток», — говорится в сообщении.

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Гладков в 23:32 3 января объявил ракетную опасность в регионе, а в 00:01 4 января он написал об отбое тревоги. Ракетную опасность также объявили в Курской области.

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Вячеслав Гладков

политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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