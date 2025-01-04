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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Постоянный наблюдатель Палестины при ООН заплакал на заседании Совбеза

Постоянный наблюдатель Палестины при ООН заплакал на заседании Совбеза по Газе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур заплакал в ходе экстренного заседания Совета Безопасности по ситуации в секторе Газа, рассказывая историю погибшего в результате удара Израиля палестинского доктора Махмуда Абу Нуджайле.

«Много месяцев назад (Нуджайле. — РБК) написал сообщение на доске, которая обычно используется при планировании операций, и я цитирую его: «Тот, кто останется до конца, расскажет нашу историю. Мы сделали все, что могли. Помните о нас. Помните о нас», — сказал Мансур и не смог сдержать эмоций.

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В начале октября 2023 года боевики движения ХАМАС напали на Израиль. С территории сектора Газа они нанесли массированные удары по территории страны, атаковали приграничные города и поселки, взяли в заложники солдат и местных жителей. В ответ в Израиле начали контртеррористическую операцию «Железные мечи».

По данным Минздрава Газы, подконтрольного группировке, на 2 января за время боевых действий погибли более 45 тыс. палестинцев. В Израиле данные о жертвах после эскалации конфликта с Палестиной сообщали в ноябре 2023 года. По информации The Times of Israel, количество погибших среди израильтян составило на тот момент более 1,2 тыс. человек.

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ООН Совбез ООН Палестина сектор Газа
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