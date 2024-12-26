Экс-жена баскетболиста Тиммы заявила, что после развода у него был кризис

Сана Оша отметила, что за пять лет после их развода Тимма практически перестал общаться с ней и их общим сыном. Однако, по ее словам, баскетболист всегда любил своего ребенка

Янис Тимма (Фото: IMAGO/Sandy Dinkelacker)

Модель Сана Оша, бывшая жена баскетболиста Яниса Тиммы, рассказала в соцсетях о его финансовых проблемах и непростой жизни после развода. Пара была в отношениях с 2010 по 2019 год.

По ее словам, на момент их развода Тимма был миллионером, имевшим крупный баскетбольный контракт, но спустя несколько лет оказался в крайне затруднительном положении.

«Когда мы разводились, он был успешным человеком. Но через три года не мог платить даже минимальные алименты. Его финансовое положение ухудшилось настолько, что он проводил последние дни своей жизни в хостеле. Это трагедия, которая дает повод задуматься многим мужчинам», — написала она.

Оша отметила, что со временем Тимма практически перестал общаться с ней и их общим сыном и звонил им лишь изредка. Однако, по ее словам, баскетболист всегда любил своего ребенка.

Модель призналась, что ей было сложно видеть, как его карьера рушилась. «За девять лет я не замечала у него психологических проблем, но в последние годы стало очевидно, что он был в глубоком кризисе», — добавила она.

Латвийский баскетболист Янис Тимма в ночь на 17 декабря в подъезде московской пятиэтажки совершил самоубийство. Рядом с ним лежал мобильный телефон, на заставке которого было написано «Позвоните Анне». За неделю до этого он развелся со своей второй женой — певицей Анной Седоковой. Они состояли в браке четыре года. Седокова после самоубийства Тиммы записала видеообращение, в котором рассказала, что «жила последние годы в аду».

Тимма выступал за российские команды с 2015 года, это были питерский «Зенит», «Химки» и казанский УНИКС. В феврале 2024 года латвийский баскетболист подписал контракт с испанским клубом «Обрадойро», но уже в октябре покинул его. Это был последний клуб в его карьере.