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Племянник Назарбаева получил восемь лет условно за превышение полномочий

Племянник Назарбаева Абиш получил восемь лет условно за превышение полномочий
Самат Абиш
Самат Абиш (Фото: Mukhtar Kholdorbekov / Reuters)

Бывший первый зампредседателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Самат Абиш, племянник первого казахстанского президента Нурсултана Назарбаева, получил восемь лет заключения условно за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает КазТАГ.

По данным агентства, межрайонный суд по уголовным делам Астаны признал Абиша виновным по ч. 4 ст. 362 УК Казахстана (превышение власти или должностных полномочий). Его приговорили к восьми годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности в течение десяти лет.

«На основании ст. 63 УК Республики Казахстан постановлено считать назначенное наказание условным. Смягчающими обстоятельствами судом признаны наличие малолетних детей у подсудимого и его чистосердечное раскаяние», — говорится в постановлении суда.

Суд также обратился к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с представлением о лишении Абиша специального звания и государственных наград.

Судебное заседание по делу проходило в закрытом режиме.

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В сентябре 2023 года против Самата Абиша возбудили уголовное дело о превышении власти и должностных полномочий во время «январских событий» — так называют массовые акции протеста в Казахстане, переросшие в беспорядки, проходившие в январе 2022 года после резкого повышения цен на газ.

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Абиш занимал пост первого зампреда КНБ с 2015 года. Во время протестов в январе 2022 года его отстранили от должности. КазТАГ пишет, что до «январских событий» племянника Назарбаева «неофициально называли в числе главных претендентов на пост президента Казахстана».

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Теги
Нурсултан Назарбаев Казахстан уголовное дело суд
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