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Политика ,  
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Лукашенко призвал провести выборы президента как праздник

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Президентские выборы в Белоруссии надо сделать как праздник, а не как американское шоу, заявил президент Александр Лукашенко, передает «БелТА».

«Выборы надо сделать как праздник. Нам американское шоу, где стреляют в ухо или в голову, не надо», — сказал белорусский президент, напоминая о покушении на Дональда Трампа, в ходе которого пуля задела ухо республиканца.

«Нам надо, чтобы эти выборы достойно прошли и мы не подставлялись лишний раз под критику», — добавил белорусский президент.

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Александр Лукашенко

Александр Лукашенко также прокомментировал призывы оппозиции голосовать против всех.

«Конечно, наши беглые уже настропалили Запад. <...> Еще голосование не началось, может, кто-то снимется с этой дистанции и так далее, а уже «супраць усiх» (против всех. — РБК). Еще не услышали, о чем эти кандидаты будут говорить, нет — «супраць усiх». Но это их дело, их право заявлять», — цитирует Лукашенко «БелТА».

Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января. В ноябре 2024 года проходил сбор необходимых для регистрации подписей за кандидатов, в ходе которого Александр Лукашенко собрал более 1,5 млн подписей, сообщал близкий к его пресс-службе телеграм-канал «Пул первого».

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В 2020 году после объявления итогов выборов президента Белоруссии в стране начались массовые протесты. По официальным данным, Лукашенко набрал 80,1%, его главный оппонент Светлана Тихановская — 10,1%. Несколько участников президентской гонки оказались в заключении еще до выборов. Многотысячные акции протеста переросли в столкновения между протестующими и силовиками, несколько человек погибли. В итоге многие участники протестов были арестованы, а некоторые, включая Тихановскую, бежали из страны.

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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