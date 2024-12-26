Лукашенко рассказал, что взял в Россию лыжи, но пришлось рубить дрова

Александр Лукашенко (Фото: pul_1 / Telegram)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину, что взял с собой в Россию лыжи, но состояние снега не позволило ему на них покататься. Видео с разговором Павел Зарубин опубликовал в телеграм-канале.

«Я взял с собой лыжи горные. Но в такой каше с моим весом — я знаю, что это непросто, поэтому была альтернатива: целый прицеп дров. Ну и я хорошо сегодня потрудился. Это каждое утро я должен работать. Два часа в неделю — норма», — ответил Лукашенко на вопрос, сколько дров он сегодня нарубил и почему всегда их рубит.

«Поэтому топите баню и парьтесь», — заключил белорусский президент.

Александр Лукашенко 25 декабря прилетел в Санкт-Петербург для участия в саммитах СНГ и Евразийского экономического союза. Белорусский президент предложил провести следующее заседание ЕАЭС в Минске.