Flydubai продлила приостановку полетов в Сочи и Минводы

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Flydubai продлила приостановку полетов из Дубая в Минеральные Воды и Сочи до 9 и 8 января соответственно, сообщил РБК представитель перевозчика. Он объяснил это операционными причинами.

Авиакомпания объявила о приостановке рейсов в эти города 27 декабря. Изначально планировалось, что полеты прекратятся примерно на неделю с субботы, 28 декабря, по воскресенье, 5 января. Перевозчик тогда объяснил решение форс-мажором и угрозой безопасности полетов.

25 декабря в казахстанском Актау потерпел крушение лайнер «Азербайджанских авиалиний», следовавший из Баку в Грозный. В авиакатастрофе 38 человек погибли, 29 выжили. Среди россиян погибли семеро, девять выжили.

Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что самолет не смог сесть в Грозном из-за тумана и плана «Ковер», который ввели из-за «террористических атак Украины». Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор, в котором российский лидер принес извинения за случившееся с самолетом. Алиев потребовал от российской стороны наказания виновных и компенсации.