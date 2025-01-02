Минобороны сообщило об ударе по объектам энергетики и аэродромам Украины
Российские военные нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах, сообщило Минобороны.
Помимо этого, российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили истребитель Су-27 ВВС Украины, 97 беспилотников и шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS, уточнили в военном ведомстве.
Воздушные тревоги накануне действовали в центральных и южных районах Украины, в том числе в Одесской и Киевской областях. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в Святошинском и Печерском районах города. Местные СМИ также сообщали о взрывах в Черкасской, Харьковской и подконтрольной Киеву части Запорожской области.
«Укрэнерго» еще в декабре сообщало, что за прошедший год энергосистема страны подверглась 12 массированным атакам. Из-за этого продолжает фиксироваться значительный дефицит мощности, и украинцев призывают экономно расходовать электроэнергию. На Украине часто действуют графики отключения.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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