Минобороны назвало цели ударов на Украине

Минобороны сообщило об ударах по пороховому заводу и военному аэродрому Украины

Российские военные утром 31 декабря нанесли удары по инфраструктуре военного аэродрома и производству пороховых зарядов для нужд ВСУ, сообщило Минобороны. Сумские власти сообщали о повреждении инфраструктуры в Шостке

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия нанесла удары по военным целям на Украине — инфраструктуре военного аэродрома и производству пороховых зарядов. Об этом в телеграм-канале сообщило российское Минобороны.

Удар был нанесен утром 31 декабря «по инфраструктуре военного аэродрома и предприятию военно-промышленного комплекса, производящему пороховые заряды для нужд ВСУ», сообщили в ведомстве. Цель удара была достигнута, а все объекты поражены, добавили там.

Утром 31 декабря взрывы звучали в нескольких украинских регионах, в том числе в городе Шостка Сумской области. Они раздавались на фоне воздушной тревоги. Городской голова Николай Нога сообщил, что повреждения, в частности, получили объекты инфраструктуры.

В Шостке находятся пороховой завод «Звезда» и завод «Импульс». Первый занимается производством дымного пороха, как отмечает издание Telegraf, в 2021 году появились сообщения о возобновлении работы завода. Второй выпускает детонаторы для проведения работ в горнодобывающей промышленности.

Также на территории Шостки находится Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов. Он специализируется на разработке рецептур взрывчатых веществ и порохов, технологий их производства, проектировании нестандартного оборудования для производства различных видов пороха и взрывчатых веществ, а также выполняет работы по проектированию, разработке и утилизации боеприпасов.

Взрывы утром 31 декабря также звучали в Киеве. Они раздавались в украинской столице и ночью. Власти дважды сообщали о работе ПВО. По состоянию на 12:25 мск воздушная тревога отменена в большинстве регионов Украины, она сохраняется только в нескольких районах Днепропетровской и Харьковской областей.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.